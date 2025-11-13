Katie Wilson, una socialista antiisraelí a punto de convertirse en alcalde de Seattle

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 13 de noviembre, 2025

Katie Wilson, que ha acusado a Israel de "genocidio" y a quien el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas respaldó, aventajó a Bruce Harrell, el alcalde de Seattle, por casi 2.000 votos, después de que el estado diera a conocer el miércoles por la noche sus últimas cifras de votación, lo que provocó la Seattle Times y otros medios daban la victoria a Wilson.

El socialista obtuvo 138.489 votos (50,19%) frente a los 136.513 votos (49,48%) de Wilson, según datos estatales. El estado ha estado publicando nuevas cifras sobre las 16.00 hora local todos los días en la más de una semana transcurrida desde el día de las elecciones.

Harrell, que no ha renunciado, ha convocado una rueda de prensa para el jueves. Muchos han pronosticado que la carrera entre los dos demócratas sería tan reñida que un recuento era inevitable.

Keith Swank, sheriff del condado de Pierce, en Washington, y republicano, predijo que "el crimen aumentará, los procesamientos disminuirán y ella despedirá al actual jefe de policía en menos de un año."

La contienda, en la que Wilson se ha adelantado un poco cada día tras ir a la zaga inicialmente, ha suscitado pocos comentarios públicos de las organizaciones judías nacionales, incluidas las que comentan a menudo la campaña de Zohran Mamdani para ser elegido próximo alcalde de Nueva York. Mamdani ha dicho que haría detener al primer ministro israelí si viene a la ciudad.

Regina Sassoon Friedland, que dirige la oficina de Seattle del Comité Judío Americano, dijo a JNS que el grupo no respalda, "pero nos pronunciamos sobre las políticas que apoyamos y a las que nos oponemos."

"Es importante señalar que las afirmaciones de genocidio de Wilson carecen de fundamento fáctico o legal", dijo a JNS. "Estas acusaciones no sólo carecen de fundamento. También distorsionan las realidades sobre el terreno cuando no se menciona a Hamás, cuyo propósito anunciado es aniquilar a Israel y a los judíos de todo el mundo."

"Ahora que ha sido elegida, instamos a la alcaldesa electa Wilson a que se comprometa a garantizar la seguridad de la comunidad judía de Seattle y de sus instituciones apoyando al Departamento de Policía de Seattle y trabajando con los líderes de la comunidad judía", dijo Sassoon Friedland a JNS.

"También nos opondremos a cualquier intento de adoptar el BDS en la política de la ciudad, que tiene como objetivo aislar y desmantelar el único Estado judío del mundo y tiene efectos nocivos sobre los judíos de Estados Unidos", dijo.

Los medios de comunicación locales de Seattle presentaron a Harrell, en el cargo, como el candidato más moderado.

"El progresismo se ha quedado políticamente sin hogar. No es lo bastante audaz para la izquierda enérgica y demasiado radical para los moderados y conservadores", dijo a JNS Andrea Suárez, fundadora y directora ejecutiva del grupo de base We Heart Seattle.

"Bruce Harrell representaba este agotado término medio, incapaz de satisfacer a nadie", dijo Suárez.

Wilson ha estado animando a los votantes a verificar que sus papeletas fueron contadas, en caso de que las papeletas necesitaran ser corregidas, o "curadas", para que contaran. Harrell no utilizó sus cuentas en las redes sociales para animar a hacer lo mismo.

Los grupos cívicos locales expresaron su frustración por lo que consideraron un enfoque pasivo del titular del cargo.

"Con una participación récord y un número récord de inscripciones, Katie Wilson ganó no porque los votantes creyeran en el socialismo demócrata, sino porque Harrell desaprovechó su oportunidad", dijo Suárez a JNS.

"Pasó más tiempo posicionándose contra Trump -irrelevante para la gobernanza municipal- que abordando las preocupaciones de los electores que ven cómo su ciudad se deteriora", dijo. "Si Harrell hubiera mostrado gratitud genuina a grupos de base como We Heart Seattle y A Cleaner Alki, organizaciones que hacen el trabajo que su administración no haría, podría haber ganado miles de votos".

