El Departamento del Tesoro impone sanciones a redes multinacionales que apoyan los programas de misiles balísticos y drones de Irán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de noviembre, 2025

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el miércoles sanciones a un grupo de redes multinacionales que apoyan los programas de misiles balísticos y aviones no tripulados de Irán.

El departamento declaró que una de las redes se centraba en una empresa de tres personas a la que denominaron "asociación MVM", formada por el ciudadano alemán Marco Klinge, afincado en los Emiratos Árabes Unidos, y dos ciudadanos iraníes afincados en Irán y Turquía, Majid Dolatkhah y Vahid Qayumi.

"Desde 2023, la asociación y su red han coordinado la adquisición de ingredientes propulsores de misiles balísticos -incluidos clorato sódico, perclorato sódico y ácido sebácico- de China en nombre de Industrias Químicas Parchin, un elemento de la Organización de Industrias de Defensa de Irán que se encarga de la importación y exportación de productos químicos", declaró el Tesoro.

La asociación ha adquirido y transportado cientos de toneladas métricas de ingredientes para propulsores de misiles desde China en ese periodo de tiempo, según el departamento.

Además de a Klinge, Dolatkhah y Qayumi, el Tesoro también impuso sanciones a otras 29 personas y entidades de siete países, entre ellos Alemania, India y Ucrania.

Las sanciones a Ucrania se refieren a tres empresas pantalla que suministraron piezas y tecnología para drones al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán a través de una serie de intermediarios.

El Tesoro señaló que se trata de la segunda ronda de sanciones impuestas a Irán y sus apoderados desde el regreso de las sanciones "snapback" de Naciones Unidas en septiembre.

John Hurley, subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, dijo que la medida estaba en línea con la estrategia del presidente Donald Trump de "máxima presión" contra el régimen iraní.

"En todo el mundo, Irán explota los sistemas financieros para blanquear fondos, obtener componentes para sus programas de armas nucleares y convencionales, y apoyar a sus apoderados terroristas", dijo Hurley. "Estados Unidos también espera que la comunidad internacional aplique plenamente las sanciones snapback de la ONU contra Irán para cortar su acceso al sistema financiero mundial".

