Trump envía una carta a Herzog pidiendo el indulto para Netanyahu

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de noviembre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado una carta al presidente israelí, Isaac Herzog, en la que solicita el indulto total para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su juicio por corrupción,ha informado este miércoles la oficina de Herzog.

La carta dice en parte: "A medida que el Gran Estado de Israel y el asombroso Pueblo Judío superan los tiempos terriblemente difíciles de los últimos tres años, por la presente le pido que indulte plenamente a Benjamin Netanyahu, que ha sido un formidable y decisivo Primer Ministro en tiempos de guerra y ahora está llevando a Israel a un tiempo de paz, que incluye mi trabajo continuo con los principales líderes de Oriente Medio para añadir muchos países adicionales a los Acuerdos de Abraham que cambian el mundo."

La carta continúa: "El primer ministro Netanyahu se ha mantenido firme por Israel frente a fuertes adversarios y largas probabilidades, y su atención no puede ser innecesariamente desviada."

Trump escribió que, aunque respeta la independencia y los requisitos del sistema judicial israelí, cree que el caso contra Netanyahu es una "persecución política e injustificada." Añadió que "es hora de dejar que Bibi una a Israel indultándole, y acabando con el lawfare de una vez por todas."

Herzog, por su parte, respondió a la carta, con su oficina señalando que se debe presentar una solicitud formal de indulto:

"El presidente Herzog tiene al presidente Trump en la más alta estima y continúa expresando su profundo agradecimiento por el inquebrantable apoyo del presidente Trump a Israel, su tremenda contribución al retorno de los rehenes, a la remodelación de la situación en Oriente Medio y Gaza especialmente, y a garantizar la seguridad del Estado de Israel", reza el comunicado.

"Junto a esto y sin perjuicio de ello, como la Oficina del Presidente ha dejado claro en todo momento, cualquiera que solicite un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos", añade.

La carta llega después de que el 2 de noviembre Trump hiciera comentarios en el programa "60 Minutes" de CBS News, en los que dijo que su administración "ayudaría" con el juicio de Netanyahu.

Durante una entrevista en su finca de Mar-a-Lago, en Florida, Trump dijo a la periodista Norah O'Donnell: "No creo que le traten [a Netanyahu] muy bien. Está siendo juzgado por algunas cosas y no creo que lo traten muy bien". Nos involucraremos en eso para ayudarle un poco porque creo que es muy injusto".

Netanyahu se enfrenta a cargos de corrupción en tres casos distintos-Casos 1000 y 2000 (el cargo es "abuso de confianza" en ambos casos), y el Caso 4000 (soborno, fraude y abuso de confianza).

Trump hizo comentarios similares durante su discurso ante la Knesset en Jerusalén el 13 de octubre, diciendo: "Eh, tengo una idea. Sr. Presidente [Herzog], ¿por qué no le da un indulto? Dele un indulto. Vamos."

Llamó a Netanyahu "uno de los más grandes presidentes en tiempos de guerra", burlándose de los cargos en su contra: "Y puros y champán, ¿a quién demonios le importa eso?". El comentario se refería al Caso 1000, en el que el primer ministro está acusado de aceptar regalos de dos ricos empresarios.

© JNS