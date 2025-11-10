La Administración Trump retira las sanciones al presidente y al ministro del Interior sirios en "reconocimiento del progreso demostrado"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 10 de noviembre, 2025

Antes de la visita del presidente sirio Ahmed al-Sharaa a la Casa Blanca el lunes, la Administración Trump dijo el viernes que está eliminando las sanciones al líder sirio y a un alto ministro, tras una votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

"Este nuevo Gobierno sirio, liderado por el presidente al-Sharaa, está trabajando duro para localizar a los estadounidenses desaparecidos, cumplir sus compromisos en la lucha contra el terrorismo y los narcóticos, eliminar cualquier resto de armas químicas y promover la seguridad y la estabilidad regionales", declaró Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado estadounidense.

Pigott añadió que el Gobierno del país está comprometido con "un proceso político inclusivo, dirigido por Siria y de propiedad siria".

El Consejo de Seguridad votó el jueves por un margen de 14-0 la exclusión de la lista de Al Sharaa y del ministro sirio del Interior, Anas Hasan Khattab, tras meses de presiones de Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció en mayo que levantaría las sanciones a Siria, impuestas durante el reinado de Bashar Assad. (Al-Sharaa depuso a Assad en diciembre).

Washington había incluido a al-Sharaa y Khattab en la lista de terroristas mundiales especialmente designados.

"Estas acciones se toman en reconocimiento del progreso demostrado por los líderes sirios tras la salida de Bashar Assad y más de 50 años de represión bajo el régimen de Assad", dijo Pigott.

China se abstuvo en la votación del jueves del Consejo de Seguridad por su preocupación por los combatientes uigures en Siria, a los que Pekín considera terroristas, y que no fueron incluidos en la resolución de sanciones. China y Rusia llevan mucho tiempo protegiendo a Assad en el organismo mundial.

"Creo que está haciendo un muy buen trabajo", dijo Trump a la prensa sobre al-Sharaa, tras la decisión del Consejo de Seguridad. "Es un barrio difícil, y él es un tipo duro, pero me llevé muy bien con él, y se han hecho muchos progresos con Siria".

Trump dijo que ha liderado la carga para eliminar las sanciones a Siria "para darles una oportunidad de luchar".

Al-Sharaa dirigió anteriormente la islamista Hayat Tahrir al-Sham, que sirvió como rama de Al Qaeda en Siria hasta que cortó lazos en 2016. Las Naciones Unidas sancionaron al grupo en 2014 y lo incluyeron en su lista de sanciones contra Al Qaeda y el Estado Islámico.

Otros miembros de Hayat Tahrir al-Sham siguen sometidos a sanciones de la ONU, con prohibición de viajar, congelación de activos y embargo de armas. Reuters informó en julio de que los supervisores de las sanciones de la ONU no habían encontrado "vínculos activos" este año entre Al Qaeda y HTS.

Al-Sharaa es el primer presidente sirio que visita Washington desde la independencia del país en 1946.

Su oficina dijo que pedir la derogación de la Ley César, que impuso amplias sanciones al régimen de Assad por abusos contra los derechos humanos, es su principal prioridad para su reunión con Trump el lunes. Trump renunció a las sanciones por orden ejecutiva, pero una derogación completa y permanente requeriría la acción del Congreso.

