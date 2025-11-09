Israel recibe el cuerpo de Hadar Goldin después de 11 años

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 9 de noviembre, 2025

Israel recibió el domingo el cuerpo del teniente Hadar Goldin, cuyo cadáver fue retenido por Hamás en Gaza durante más de once años, anunció la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén.

La noticia, que ha conmocionado a todo el país, culmina una década de lucha familiar para que los restos del joven soldado regresen a Israel para ser enterrados, después de que fuera asesinado y secuestrado por el grupo terrorista en Gaza durante un alto el fuego en 2014 tras una guerra anterior.

Otros cuatro cadáveres siguen retenidos en Gaza, entre ellos tres israelíes -Meny Godard, el sargento Ran Gvili y Dror Or, así como un extranjero tailandés, Sudthisak Rinthalak, que trabajaba en agricultura en Israel en el momento del ataque del 7 de octubre de 2023 dirigido por Hamás..

"El Gobierno israelí comparte el profundo dolor de la familia Goldin y de todas las familias de los rehenes caídos", dijo la Oficina del Primer Ministro en un comunicado.

La oficina afirma que Israel está "decidido, comprometido y trabajando incansablemente" para traer de vuelta a los cuatro rehenes asesinados restantes para su entierro, y añade que a Hamás "se le exige que cumpla sus compromisos con los mediadores y los devuelva como parte de la implementación del acuerdo.".

Hamas dijo que encontró los restos de Goldin en un túnel en la ciudad más meridional de Rafah el sábado. Goldin fue asesinado el 1 de agosto de 2014, dos horas después de que entrara en vigor un alto el fuego en la guerra de ese año entre Israel y Hamas.

"Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén caído, que fue entregado a una fuerza de las FDI y de la ISA [Shin Bet] dentro de la Franja de Gaza", anunció la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén.

Tras ser entregado a las tropas israelíes en el interior de la Franja el domingo por la tarde, el féretro fue trasladado a Israel, donde fue recibido en una ceremonia militar en la que participó el jefe de las FDI, brigadier general Eyal Moshe Kri..

A continuación, los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Sanidad en Abu Kabir, en Tel Aviv, donde más tarde fueron identificados por la tarde.

"Todas las familias de los rehenes han sido puestas al día en consecuencia, y nuestros corazones están con ellos en esta hora difícil," declaró la Oficina del Primer Ministro, añadiendo: "El esfuerzo para devolver a nuestros rehenes está en curso y no cesará hasta que el último rehén sea devuelto."

En una declaración separada, las FDI dijeron que los terroristas de Hamás están "obligados a mantener el acuerdo [de alto el fuego] y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos."

Los militares también pidieron al público que "actúe con sensibilidad y espere a la identificación oficial, que se comunicará primero a las familias de los rehenes fallecidos."

El equipo de la Cruz Roja fue enviado poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmara que Hamás tenía previsto devolver el cuerpo del teniente de las FDI Hadar Goldin, 11 años después de que muriera en combate durante la guerra de Gaza de 2014 ("Operación Borde Protector").

"Ayer, Hamas anunció que tiene en su poder el cuerpo del teniente Hadar Goldin, de bendita memoria. Se supone que recibiremos el cuerpo esta misma tarde", dijo Netanyahu a los periodistas en la reunión semanal del Gabinete.

"A lo largo de estos años, hicimos grandes esfuerzos en los gobiernos de Israel para traerlo de vuelta", declaró, señalando la "profunda angustia de su familia, que ahora tendrá el privilegio de enterrarlo en Israel".

"Al principio de esta guerra dijimos que traeríamos de vuelta a todos los rehenes, sin excepción", dijo el primer ministro. "Hasta ahora, hemos traído de vuelta a 250. Los traeremos a todos a casa."

A primera hora del domingo, Hamas anunció que devolvería el cuerpo de Goldin hacia las 14.00 horas, después de que el grupo terrorista hiciera un anuncio similar el día anterior pero no lo cumpliera.

Un alto cargo político israelí condenó el retraso en una declaración a Israel Hayom el domingo por la mañana, afirmando que Jerusalén "exige su regreso inmediato" y veía las acciones de Hamás con la "máxima severidad."

Goldin, oficial de la Brigada de Infantería Givati, fue asesinado y su cuerpo fue secuestrado durante los combates cerca de la ciudad de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, durante la "Operación Borde Protector" el 1 de agosto de 2014.

Después de que Hamás dijera que había localizado el cuerpo del soldado asesinado el sábado, la familia Goldin emitió un comunicado: "Una nación entera está esperando que Hadar sea traído a casa. Es una misión que debe y puede cumplirse por el bien de todos nosotros. El jefe del Estado Mayor de las FDI vino a ponernos al día después del Shabat sobre los tremendos esfuerzos que se están haciendo para traer de vuelta a los rehenes, y saludamos a todos los involucrados en esta misión nacional. Estamos esperando la confirmación oficial de que Hadar ha regresado a Israel".

"En este país nunca se deja a nadie atrás. Pedimos a todos que mantengan la calma. Hasta que no sea definitivo, no ha terminado".

Durante su visita a la familia Goldin en Kfar Saba, el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir "reiteró su compromiso personal y el de las FDI de traer de vuelta a Hadar y a todos los rehenes caídos, e hizo hincapié en la importancia de la contención en estos momentos delicados, hasta su llegada y la finalización de las comprobaciones y verificaciones necesarias", dijeron los militares.

