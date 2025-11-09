Hamás dice que devolverá los restos de Hadar Goldin, retenido desde la guerra de Gaza de 2014

Hamás dijo el domingo que devolvería el cuerpo del teniente de las Fuerzas de Defensa de Israel Hadar Goldin a las 14.00 hora local, más de una década después de que el soldado muriera durante los combates en la guerra de Gaza de 2014.

Los medios hebreos confirmaron que Israel se preparaba el domingo para la posibilidad de que el grupo terrorista devolviera un cuerpo.

El sábado, una alta fuente de Hamás afirmó que el cuerpo de Goldin había sido localizado en la zona de Rafah, en Gaza, y que sería devuelto "en cuestión de horas". Sin embargo, casi un día después Israel seguía esperando. El domingo por la mañana, un alto cargo político israelí condenó el retraso, calificándolo de "grave incumplimiento".

"Israel ve con la mayor severidad el retraso en la devolución del cuerpo del teniente Hadar Goldin, que Hamás afirma que está en su poder", dijo el funcionario. "Israel exige su devolución inmediata".

Goldin, oficial de la Brigada Givati, fue asesinado durante la "Operación Borde Protector" en 2014.

Tras la confirmación por parte de Israel del anuncio de Hamás el sábado por la noche, la familia Goldin emitió un comunicado: "Una nación entera está esperando que Hadar sea traída a casa. Es una misión que debe y puede cumplirse por el bien de todos nosotros". El jefe del Estado Mayor de las FDI vino a ponernos al día después del Shabat sobre los tremendos esfuerzos que se están haciendo para traer de vuelta a los rehenes, y saludamos a todos los que participan en esta misión nacional. Estamos esperando la confirmación oficial de que Hadar ha regresado a Israel".

"En este país nunca se abandona a nadie. Pedimos a todos que mantengan la calma. Hasta que no sea definitivo, no ha terminado".

Durante su visita a la familia Goldin en Kfar Saba, el jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir, "reiteró su compromiso personal y el de las FDI de traer de vuelta a Hadar y a todos los rehenes caídos y subrayó la importancia de la contención en estos delicados momentos, hasta su llegada y la finalización de las comprobaciones y verificaciones necesarias", según los militares.

Esta es una versión de un artículo publicado originalmente por Israel Hayom.

© JNS