Un rehén israelí liberado dice que sus captores abusaron sexualmente de él y lo torturaron

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 6 de noviembre, 2025

El rehén israelí recientemente liberado Rom Braslavski ha revelado por primera vez que sufrió abusos sexuales y torturas por parte de sus captores en la Franja de Gaza.

El joven, de 21 años, trabajaba como guardia de seguridad en el festival de música Nova, celebrado en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Fue capturado y permaneció en cautiverio durante más de dos años, hasta que recuperó la libertad el mes pasado junto con los otros 19 rehenes vivos, como parte de un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

En extractos de una entrevista con Channel 13 News de Israel, compartidos por The Daily Mail, Braslavski afirmó que sus captores de la Yihad Islámica Palestina lo desnudaron y lo ataron.

"Me quitaron toda la ropa, la ropa interior, todo. Me ataron desde mi ... mientras estaba completamente desnudo. Estaba destrozado, moribundo, sin comida", dijo.

"Recé a Dios: 'Por favor, sálvame, sácame de esto ya'. Y te dices a ti mismo: ¿Qué mier...?".

Y continuó: "Fue violencia sexual- y su principal objetivo era humillarme. El objetivo era aplastar mi dignidad. Y eso es exactamente lo que hicieron".

"Sí. Me resulta difícil hablar de esa parte en concreto. No me gusta hablar de ello. Es duro. Fue de lo más horrible", continuó.

"Es algo que ni siquiera los nazis hicieron. Durante la época de Hitler, no habrían hecho cosas como estas. Solo rezas para que pare. Y mientras estuve allí, cada día, cada paliza, me decía a mí mismo: 'He sobrevivido un día más en el infierno. Mañana por la mañana me despertaré en otro infierno. Y otro. Y otro. No tiene fin'".

Y añadió: "He vuelto de encontrarme con el diablo".

Su madre, Tami Braslavski, dijo el mes pasado que estuvo aislado durante dos años y que le ofrecieron un trato mejor si accedía a convertirse al islam.

Está previsto que la entrevista completa se emita el jueves por la noche.

© JNS