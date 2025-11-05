Activistas propalestinos impiden el acceso de israelíes a un puerto de una isla griega: es el segundo incidente en 24 horas

Una marcha pro Palestina en la Universidad de Estambul en Estambul, Turquía, el 3 de mayo de 2024. (Crédito de la imagen: © Tolga Uluturk/ZUMA Press Wire)ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 5 de noviembre, 2025

Alrededor de un millar de veraneantes israelíes fueron brevemente impedidos de desembarcar en un puerto de la isla griega de Creta el martes debido a protestas propalestinas, en el segundo incidente de este tipo en 24 horas.

Yossi Manor, uno de los pasajeros del crucero Crown Iris, de Mano Maritime, dijo a Ynet que cuando los pasajeros intentaron salir del puerto de Sounda hacia el mediodía del martes, había unos 10 activistas propalestinos de pie con pancartas y gritando "Palestina libre", bloqueando su salida.

"La policía de Creta está indefensa. Bloquearon las puertas y la policía no nos deja salir", dijo el veraneante israelí al sitio en lengua hebrea.

Otra pasajera, Chava Schwartz, tachó el incidente de "escándalo sin precedentes" en una entrevista con el canal israelí Channel 12 News.

"En lugar de dispersar a los manifestantes que nos esperaban, como se hizo en todos los demás puertos que visitamos, nos cerraron las puertas del puerto y nos pusieron bajo una especie de 'encierro'", declaró al canal, añadiendo: "Hay un gran enfado aquí porque esto no se está abordando a los más altos niveles diplomáticos".

Un portavoz de Mano Maritime declaró a Channel 12 News tras el incidente que "no hubo violencia hacia los pasajeros; todas las excursiones organizadas partieron según lo previsto. Todos los pasajeros están a salvo".

Mano "es una empresa privada y espera que el gobierno de Israel y las autoridades griegas se ocupen de esto", dijo el comunicado. "Incidentes similares han ocurrido en el pasado con israelíes en el extranjero, incluso durante vuelos. Esta situación requiere un manejo profesional por parte de las autoridades de seguridad".

El lunes se produjo un incidente similar cuando decenas de activistas propalestinos saludaron a los pasajeros de otro barco de Mano Maritime en el puerto de la isla griega de Argostoli con pancartas en las que se leía: "Asesinos sionistas".

El barco atracó bajo protección policial griega y, a pesar de los gritos y protestas, los pasajeros israelíes desembarcaron y continuaron su recorrido por Cefalonia sin que se registraran más incidentes antisemitas.

Grecia es un destino turístico enormemente popular para los israelíes, hasta el punto de que muchos comerciantes hablan incluso algo de hebreo, pero incidentes similares con barcos Mano se produjeron el 22 de julio, el 28 de julio y el 29 de agosto.

Martakis Notis, consultor griego de marketing y turismo que ayuda a Ermoupolis, la capital de Syros, a gestionar las secuelas del incidente del 22 de julio, dijo a JNS que los manifestantes no representan a la isla.

"Todo el mundo en Syros está triste porque la imagen difundida por los manifestantes no representaba a la isla, que es civilizada y acogedora para personas de todo el mundo", declaró Notis el 30 de julio.

Los líderes locales condenaron rotundamente a los activistas. En un comunicado hecho público el 22 de julio, día del incidente, el teniente de alcalde de Turismo de la isla, Ioannis Voutsinos, declaró: "Los sucesos de hoy no reflejan el verdadero carácter de Syros... ni representan a la mayoría de sus residentes".

© JNS