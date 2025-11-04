El centro Yad Vashem identificó los nombres de 5 millones de víctimas del Holocausto

Publicado por Jessica Russak-Hoffman 4 de noviembre, 2025

Yad Vashem, el Centro Mundial para la Memoria del Holocausto en Jerusalén, dijo el lunes que ha "recuperado los nombres de cinco millones de judíos asesinados en el Holocausto".

"Detrás de cada nombre hay una vida que importó", declaró Dani Dayan, presidente de Yad Vashem. "Un niño que nunca creció, un padre que nunca volvió a casa, una voz que fue silenciada para siempre".

El memorial declaró que muchos de los nombres restantes de víctimas judías, estimados en alrededor de un millón, probablemente permanecerán desconocidos para siempre. Añadió que los investigadores están analizando "cientos de millones de documentos de archivo" con inteligencia artificial y aprendizaje automático para recuperar otros 250.000 nombres.

El Museo Conmemorativo del Holocausto afirma que la cifra de un millón se basa en registros nazis, estudios demográficos, registros judíos, documentos de la resistencia y otras fuentes de archivo.

El Dr. Walter Reich, psiquiatra y exdirector del Museo Conmemorativo del Holocausto, declaró a JNS que "uno por uno, seis millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente en el Holocausto por los alemanes y sus colaboradores: gaseados, fusilados, muertos de hambre y asesinados de todas las formas imaginables".

"Para los alemanes, estos judíos, y todos los judíos, eran una masa anónima de subhumanos que debían ser aniquilados. Pero no eran anónimos", añadió Reich, profesor conmemorativo Yitzhak Rabin de asuntos internacionales, ética y comportamiento humano, y profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad George Washington.

"Cada judío tenía una vida, una historia, familia y amigos que le querían, un futuro y un nombre", dijo Reich. "Después de 37 años de búsqueda heroica, Yad Vashem ha encontrado cinco millones de esos nombres".

"Que cada uno de los judíos nombrados, y cada uno de los millones de judíos restantes cuyos nombres aún no se han encontrado y puede que nunca se encuentren, sean una bendición para todos nosotros.", dijo a JNS, "y una advertencia para todos nosotros, especialmente en estos momentos en que el antisemitismo, que pide no sólo la muerte de los judíos sino también la erradicación de su Estado, está proliferando en todo el mundo".

Una encuesta realizada en enero de 2025 por la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania descubrió que al menos el 20% de los encuestados en siete de los ocho países estudiados "creen que dos millones o menos de judíos fueron asesinados durante el Holocausto".

"Tantos judíos, cuyos nombres creíamos que nunca conoceríamos, han sido redimidos de haber sido totalmente borrados por la Historia", dijo Deborah Lipstadt, exenviada especial de Estados Unidos para vigilar y combatir el antisemitismo. "Gracias al esfuerzo de Yad Vashem, no lo han sido".

Lipstadt, profesora de historia judía moderna y estudios del Holocausto en la Universidad de Emory, dijo a JNS que le gustaría "desengañar a cualquiera que piense que esto podría cambiar las mentes de aquellos que niegan o minimizan el Holocausto".

"La negación del Holocausto es una forma de antisemitismo, y quienes lo niegan son antisemitas. Ninguna prueba, por sólida que sea, va a convencerles de que están equivocados", dijo. "Si no les ha convencido la gran cantidad de pruebas que documentan el Holocausto, esto no les hará cambiar de opinión".

Abraham Cooper, decano asociado y director de acción social global del Centro Simon Wiesenthal, dijo a JNS que la recuperación de los nombres por parte de Yad Vashem es "un logro monumental, porque los nazis buscaban deshumanizar a los judíos hasta convertirlos simples números".

"El dictador soviético Joseph Stalin dijo supuestamente que 'una muerte es una tragedia. Un millón de muertes, una estadística'. El compromiso épico de Yad Vashem para restaurar los nombres de nuestros mártires informa y refuerza la memoria", dijo Cooper.

Cooper declaró a JNS que documentar los nombres es "un golpe para los negacionistas del Holocausto, que 80 años después siguen proliferando, pero que no acabará con la negación del Holocausto por parte de los antisemitas, que se sienten más cómodos negando que existiera Auschwitz, la Conferencia de Wannsee o, en el caso de los genocidas actuales, que niegan el Holocausto nazi y, si tuvieran la oportunidad, cumplirían la visión de Hitler de un mundo Judenfrei".

"La búsqueda de más nombres y datos históricos sobre la Shoah, especialmente en zonas de la antigua Unión Soviética, seguramente continuará", dijo. "Recordemos también que familias y comunidades enteras fueron borradas sin dejar rastro, por lo que esta santa labor espero que continúe".

© JNS