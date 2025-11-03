Los cuerpos de tres rehenes fallecidos regresaron a Israel y fueron identificados

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 3 de noviembre, 2025

El coronel Asaf Hamami, el capitán Omer Maxim Neutra y el sargento Oz Daniel, todos ellos miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), han sido identificados como los tres rehenes muertos que fueron repatriados a Israel el domingo para ser enterrados, según informaron el lunes las IDF y la Oficina del Primer Ministro israelí.

"Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes de las FDI informaron a las familias del coronel Assaf Hamami, del capitán Omer Maxim Neutra y del sargento Oz Daniel que han sido devueltos para su entierro", dijeron las IDF.

"Las IDF expresan sus profundas condolencias a las familias, continúan haciendo todo lo posible para devolver a todos los rehenes muertos, y están preparadas para la aplicación continuada del acuerdo", dice el comunicado, en referencia al alto el fuego con Hamás, mediado por Estados Unidos.

"El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Hamami, Neutra y Daniel, y de todas las familias de los rehenes caídos", dijo el PMO .

"El Gobierno y todo el aparato de seguridad e inteligencia del Estado de Israel están decididos, comprometidos y trabajan incansablemente para traer de vuelta a todos nuestros rehenes caídos para que reciban la debida sepultura en su patria", continúa el comunicado.

Coronel Asaf Hamami

Hamami era comandante de la Brigada Sur de la División de Gaza. Murió defendiendo el Kibbutz Nirim durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue trasladado a la Franja de Gaza.

"Assaf fue de los primeros en llegar a las zonas de combate y en luchar, y fue el primero en declarar la guerra. Tenía 40 años en el momento de su muerte. Deja padres, un hermano, su esposa y tres hijos", dijeron las IDF.

El Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos rindió homenaje a Hamami, diciendo que era "conocido por su humildad, integridad, creatividad, y su profunda capacidad para ver a cada persona - liderando con el ejemplo de la mejor manera posible".

Capitán Omer Maxim Neutra

Neutra nació y creció en Estados Unidos e inmigró a Israel como soldado solitario a través del programa "Garin Tzabar". Sirvió como comandante de pelotón de tanques en el Batallón 77 de la División Sa'ar Golán y murió defendiendo comunidades del sur de Israel cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre. Su cuerpo fue secuestrado por la organización terrorista Hamás.

Tenía 21 años en el momento de su muerte. Deja atrás a sus padres, dos hermanos y dos hermanas.

"A Omer le encantaban los deportes -jugaba al fútbol, baloncesto y voleibol- y fue capitán de los equipos deportivos de su escuela", dijo el Foro. "Era una persona cálida, optimista y profundamente cariñosa que iluminaba cada habitación en la que entraba".

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo a los periodistas en el Air Force One que los tres cuerpos de los rehenes fueron devueltos, calificándolo de "muy triste." Trump dijo que había hablado con los padres de Neutra. "Están emocionados en un sentido, pero en otro sentido obviamente no demasiado bien. Pero estamos muy contentos de haberlo hecho. Hoy nos han devuelto tres cadáveres que encontraron y estamos buscando el resto de los cuerpos".

Sargento Oz Daniel

Daniel sirvió en el mismo batallón que Neutra, y también cayó en combate en el sur de Israel el 7 de octubre.

Tenía 19 años en el momento de su muerte, que se determinó oficialmente el 25 de febrero de 2024. Deja atrás a sus padres y a su hermana gemela.

"Oz amaba la vida. Tenía un agudo sentido del humor y una gran sonrisa contagiosa. Siempre estaba rodeado de amigos y era el que hacía reír a todo el mundo", dijo el Foro. "La historia de amor entre Oz y la música comenzó a los nueve años, y desde muy joven soñaba con actuar ante el público de Israel y de todo el mundo. Oz era un guitarrista superdotado que creía que la música tenía el poder de cambiar el mundo."

Los cuerpos de seis rehenes israelíes y dos ciudadanos extranjeros siguen en poder de los terroristas en la Franja de Gaza. Hamás debe devolver a todos los cautivos -vivos y muertos- como parte del cese el fuego respaldado por Estados Unidos.

© JNS