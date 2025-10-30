Un organismo de control presentó denuncias contra la campaña de Mamdani por aceptar donaciones extranjeras

Publicado por Jessica Russak-Hoffman / JNS (Jewish News Syndicate) 30 de octubre, 2025

La Fundación Coolidge Reagan, un organismo de control de la financiación de campañas electorales, presentó dos denuncias penales contra el candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York y candidato demócrata Zohran Mamdani, acusando al candidato izquierdista de aceptar donaciones extranjeras ilegales.

La fundación presentó el martes las denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el fiscal del distrito de Manhattan, alegando violaciones de las leyes electorales federales y estatales.

"La campaña de Mamdani aceptó al menos 161 contribuciones de fuentes extranjeras entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, sumando más de 12.000 dólares", declaró la fundación. "Las contribuciones procedían de personas que indicaban direcciones en Dubái, Australia, Turquía, Francia, Canadá, Alemania y otros países, y la mayoría no proporcionaba información laboral verificable."

"No se trata de incidentes aislados ni de errores administrativos", declaró Dan Backer, presidente de la fundación. "Se trata de un patrón sostenido de dinero extranjero que fluye hacia una carrera por la alcaldía de Nueva York, una clara violación de las normas de financiación de campañas tanto federales como municipales."

"La campaña de Mamdani fue advertida durante meses de que estaba aceptando contribuciones extranjeras ilegales y, sin embargo, no hizo nada significativo para detenerla", dijo Backer. Añadió que algunas de las fuentes de financiación extranjeras están "incluso vinculadas a regiones e individuos que simpatizan abiertamente con actores hostiles."

Fox News informó de que una de las donaciones, de 500 dólares, procedía de la suegra de Mamdani en Dubai y que la campaña la devolvió cuatro días después.

"La campaña reembolsará sin demora cualquier donación que se considere inadmisible", declaró a la emisora una portavoz de la campaña.

© JNS