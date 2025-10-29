La Cruz Roja ayudó a Hamás a escenificar la "recuperación" de los restos de rehenes en Gaza, según Israel

Vehículos de la Cruz Roja Internacional (CICR llegando al centro de la Franja de Gaza Bashar taleb / AFP.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha rechazado una "recuperación" que Hamás escenificó de restos de rehenes en Gaza y la calificó de "inaceptable", pero el Ministerio de Exteriores israelí acusó a la organización de ser cómplice de la farsa.

"Apreciamos la condena de la Cruz Roja a los entierros y descubrimientos escenificados por Hamás de cuerpos de rehenes, que previamente extrajeron de lugares de retención de Hamás", declaró el miércoles el Ministerio israelí.

"Parece haber una brecha entre lo que sabe la oficina de la Cruz Roja y la realidad, dado footage de personal de la Cruz Roja en el engaño", dijo el ministerio. "Confiamos en que la Cruz Roja tomará medidas en relación con las mentiras que su personal aparentemente informa hacia arriba".

Un portavoz de la Oficina del Primer Ministro israelí dijo a JNS que la organización terrorista intentó engañar tanto a Israel como al presidente de Estados Unidos, Donald Trump."

"Hamás engañó al presidente Trump. Hamás también engañó a la Cruz Roja durante este proceso", dijo el portavoz a JNS. "Queremos creer que no fueron parte de esto".

"Su papel es ejecutar la misión de traer a nuestros rehenes de vuelta a casa,", añadió.

La Cruz Roja dijo a JNS el martes que no había tenido conocimiento de que el cuerpo de un rehén asesinado "hubiera sido colocado allí antes de su llegada".

Las imágenes del dron, que el ejército israelí publicó en Internet, muestran a los terroristas arrojando el cuerpo desde una ventana a un pozo y cubriéndolo de tierra, delante de lo que parecía ser un equipo de la Cruz Roja. El personal de la Cruz Roja parecía contemplar cómo se enterraban de nuevo los restos.

La Cruz Roja negó la secuencia de los hechos, que parecían mostrar las imágenes de vídeo, en su declaración a JNS el martes.

"Nuestro equipo sólo observó lo que parecía ser la recuperación de los restos sin conocimiento previo de las circunstancias que llevaron a ello,", dijo.

La Cruz Roja añadió que "es inaceptable que se escenificara una falsa recuperación, cuando tanto depende de que se cumpla este acuerdo y cuando tantas familias siguen esperando ansiosamente noticias de sus seres queridos".

Las Fuerzas de Defensa de Israel declararon que el video muestra que Hamas "está tratando de crear una falsa impresión de esfuerzos para localizar los cuerpos, mientras que en realidad mantiene rehenes fallecidos cuyos restos se niega a liberar como exige el acuerdo."

Las FDI dijeron que el grupo terrorista también está haciendo "falsas afirmaciones de escasez de equipos de ingeniería, equipos que son claramente innecesarios para la transferencia de restos, y por lo tanto estas afirmaciones no constituyen un obstáculo para el retorno de los restantes rehenes fallecidos."

Bajo el plan de paz de Trump, Hamás se comprometió a entregar a los 48 rehenes-vivos y fallecidos-el 13 de octubre. Israel liberó a 20 cautivos vivos ese día, pero Hamás ha retrasado la devolución de los 28 cadáveres.

El lunes por la noche, Hamás liberó los restos del rehén israelí Ofir Tzarfati, cuyo cadáver Israel ya había recuperado, y no un decimosexto cuerpo, en violación delacuerdo de alto el fuego en la Franja mediado por Estados Unidos.

Israel recuperó el cuerpo de Tzarfati de Gaza en el marco de una operación militar en 2023, declaró la Oficina del Primer Ministro. Añadió que la negativa de Hamás a devolver un nuevo cuerpo de rehenes constituía una "clara violación" del acuerdo.

El sábado, Trump instó a Hamás a devolver los restos de los rehenes fallecidos que los terroristas aún retienen en un plazo de 48 horas o se enfrentará a medidas por parte de "los demás países implicados" en el acuerdo.

Una discusión urgente entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y representantes del establishment de seguridad israelí terminó el martes sin ninguna decisión sobre la respuesta de Jerusalén a las violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

Un alto funcionario israelí declaró al Canal 12 de Israel que las Fuerzas de Defensa de Israel presentaron una serie de posibles movimientos, incluida la reanudación de los ataques contra la Franja. Netanyahu habría dicho que era necesario coordinarse con la administración Trump para determinar el siguiente paso.

© JNS