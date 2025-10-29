'No creas que Fuentes se va a ir', dice Tucker Carlson, que recibe en su programa a un antisemita

Tucker Carlson admitió haber tenido reservas a la hora de recibir en su programa al comentarista nacionalista blanco y antisemita Nick Fuentes, porque no estaba seguro de lo que pensaría el público de que fuera "un nazi igual que Fuentes." Pero el antiguo presentador de Fox News, que ha dado tribuna a negacionistas del Holocausto y a otros que odian a los judíos, optó por tener a Fuentes en su programa.

"No creo que Fuentes desaparezca", dijo en el podcast de vídeo, que duró más de dos horas y 15 minutos. "Ben Shapiro intentó estrangularle en la cuna en la universidad, y ahora es más grande que nunca".

Durante el programa, Fuentes arremetió contra los judíos, Israel y el sionismo. Carlson calificó a su invitado de "enorme talento" y "más talento que yo".

Cuando Fuentes dijo que su misión es representar un enfoque de América Primero en el movimiento conservador, Carlson preguntó qué "importantes guardianes" se interponían en el camino.

"Fueron los judíos sionistas, como Dave Rubin, como Ben Shapiro, como Dennis Prager", dijo Fuentes. Afirmó que esos judíos controlan "el aparato mediático". (En el pasado, Fuentes ha dicho que el Holocausto es "exagerado" y que "no odio a Hitler").

Carlson dijo durante el programa que "no estoy tan interesado en los judíos, pero sí en la cuestión de la política exterior". También dijo que los sionistas cristianos, entre ellos el embajador de Estados Unidos en Israel Mike Huckabee, el senador Ted Cruz (republicano de Texas), el ex presidente de Estados Unidos George W. Bush y los ex asesores principales de la Casa Blanca John Bolton y Karl Rove, están"atrapados por este virus cerebral".

"Me desagradan más que nadie", dijo. "Es una herejía cristiana".

"No era consciente de que Tucker me desprecia", Huckabee afirmó. "Eso me lo dice mucho la gente que no está familiarizada con la Biblia o la historia. De algún modo, sobreviviré a la animosidad".

"Es notable, y triste, ver a Tucker convertirse en Nick Fuentes", declaró Cruz.

© JNS