En violación de la tregua, Hamás devuelve más restos de rehenes recuperados en 2023

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 28 de octubre, 2025

Durante la noche del lunes, Hamás sólo entregó los restos de un rehén israelí cuyo cuerpo ya había sido recuperado para su entierro, y no un decimosexto cadáver, en violación del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza mediado por Estados Unidos.

En virtud del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump, la organización terrorista palestina se comprometió a entregar a los 48 rehenes -tanto vivos como fallecidos- el 13 de octubre. Mientras que los 20 cautivos vivos fueron liberados ese día, Hamás ha tardado en devolver los 28 cadáveres.

Hasta ahora, Hamás sólo ha devuelto 15. Al parecer, Jerusalén cree que la organización terrorista puede encontrar al menos 10 de los 13 cuerpos restantes.

"Tras la finalización del proceso de identificación esta mañana, se descubrió que anoche, los restos pertenecientes al rehén fallecido Ofir Tzarfati, de memoria bendita, fueron devueltos desde Gaza", declaró la Oficina del Primer Ministro (PMO) de Israel el martes por la tarde, añadiendo que la familia de Tzarfati había sido notificada.

El cuerpo de Tzarfati fue recuperado de Gaza como parte de una operación militar israelí en diciembre de 2023, señaló la PMO, añadiendo que la negativa de Hamás a devolver el cuerpo de un decimosexto rehén "constituye una clara violación del acuerdo por parte de la organización terrorista Hamás."

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tenía previsto mantener el martes un debate con los jefes del establishment de defensa de Israel, "durante el cual se discutirá la respuesta de Israel a estas violaciones", añadió.

Ynet informó de que Israel estaba examinando varias posibles respuestas a las violaciones de Hamás, incluida la ampliación del control militar israelí sobre el territorio de Gaza.

En un comunicado difundido por el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos de Israel el martes por la tarde, la familia de Tzarfati afirmó que se le habían mostrado "imágenes de vídeo de los restos de nuestro querido hijo siendo retirados, enterrados y entregados a la Cruz Roja, una abominable manipulación diseñada para sabotear el acuerdo y abandonar el esfuerzo de traer a todos los rehenes a casa".

Continuaron afirmando que "anoche nos fuimos a dormir con la ilusión y la esperanza de que otra familia cerrara un angustioso círculo de dos años y trajera a su ser querido a casa para enterrarlo, pero una vez más, se ha infligido un engaño a nuestra familia mientras intentamos sanar".

"Esta es la tercera vez que nos vemos obligados a abrir la tumba de Ofir y volver a enterrar a nuestro hijo. El círculo supuestamente se 'cerró' en diciembre de 2023, pero nunca se cierra de verdad. Desde entonces, vivimos con una herida que se reabre constantemente, entre el recuerdo y la añoranza, entre el duelo y la misión", añadió la familia.

Israel comunicó poco antes de la medianoche del lunes que sus Fuerzas habían acompañado un ataúd a través de la frontera con el Estado judío y que los restos estaban de camino al Instituto Nacional de Medicina Forense para su identificación.

A primera hora de la tarde, el Estado judío confirmó que el Comité Internacional de la Cruz Roja había recuperado un cadáver en Gaza.

"Se exige a Hamás que cumpla el acuerdo y tome las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes muertos", dijo el Ejército israelí.

En el pasado, la organización terrorista Hamás ha devuelto restos que dijo que eran de rehenes muertos, pero que resultaron no serlo.

El sábado, Trump instó a Hamás a devolver en las siguientes 48 horas los restos de los rehenes muertos que el grupo terrorista aún retiene o se enfrentará a acciones por parte de "los otros países involucrados" en su acuerdo de paz.

"Hamás va a tener que empezar a devolver los cuerpos de los rehenes fallecidos, incluidos dos estadounidenses, rápidamente", escribió en Truth Social, "o los otros países involucrados en esta gran paz tomarán medidas".

"Algunos de los cuerpos son difíciles de alcanzar, pero otros pueden regresar ahora y, por alguna razón, no lo hacen. Quizá tenga que ver con su desarme", continuó el presidente.

"Cuando dije: 'Ambas partes recibirían un trato justo', eso sólo se aplica si cumplen con sus obligaciones", añadió. "Veamos qué hacen durante las próximas 48 horas. Estoy observando esto muy de cerca".

© JNS