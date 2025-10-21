Vance llega a Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 21 de octubre, 2025

El vicepresidente estadounidense JD Vance aterrizó en Israel el martes por la tarde, con el telón de fondo de las repetidas violaciones por parte de Hamás del alto el fuego en la Franja de Gaza mediado por la administración Trump.

El vicepresidente fue recibido en el Estado judío por el ministro israelí de Justicia, Yariv Levin, en calidad de viceprimer ministro.

Tras su llegada al aeropuerto internacional Ben-Gurion, Vance mantuvo un almuerzo de trabajo con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Oriente Medio Steve Witkoff y yerno y asesor principal Jared Kushner, que llegaron a Israel el lunes como parte de los esfuerzos de Washington para evitar que se derrumbe el alto el fuego con Hamás en Gaza.

Más tarde, el martes, se espera que Vance se reúna con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros altos funcionarios en Jerusalén. Tras la reunión al más alto nivel, está previsto que Vance ofrezca una rueda de prensa.

Jerusalén reafirmó el domingo por la noche su compromiso con el acuerdo sobre Gaza alcanzado con la mediación de Estados Unidos, después de que una serie de ataques de Hamás contra soldados de las FDI provocaran represalias militares israelíes y amenazaran con hacer descarrilar el acuerdo.

En virtud del acuerdo que entró en vigor la semana pasada, Hamás estaba obligado a devolver los 28 cadáveres de rehenes que mantenía en su poder desde el 13 de octubre. Hasta ahora, sólo ha entregado 13 a Israel.

Como parte de la tregua, Hamás también liberó a los restantes 20 rehenes vivos a cambio de una retirada parcial israelí de la Franja de Gaza y la liberación de cientos de prisioneros de seguridad palestinos.

© JNS