Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de octubre, 2025

Terroristas de Hamás atacaron el domingo a las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur de Gaza, desencadenando ataques aéreos de represalia y deliberaciones políticas de alto nivel en Jerusalén mientras se deteriora el alto el fuego mediado por Estados Unidos.

"A primera hora de hoy, terroristas dispararon un misil antitanque y disparos hacia las tropas de las FDI que operan para desmantelar la infraestructura terrorista en la zona de Rafah, en el sur de Gaza, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego", dijeron las FDI.

"En respuesta, las FDI han comenzado a golpear en la zona para eliminar la amenaza y desmantelar pozos de túneles y estructuras militares utilizadas para la actividad terrorista", continúa el comunicado.

"Estas acciones terroristas constituyen una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego, y las FDI responderán con firmeza", añadieron los militares.

Una fuente de las FDI dijo anteriormente a Reuters que Hamás llevó a cabo varios ataques contra soldados de las FDI más allá de la Línea Amarilla, la frontera a la que los militares se retiraron en virtud del plan de paz de la administración Trump.

Según la emisora Channel 12 News, los ataques incluyeron fuego antitanque contra un vehículo de ingeniería de las FDI en la zona de Rafah. En respuesta, la Fuerza Aérea israelí habría llevado a cabo tres ataques aéreos.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz fueron informados de los acontecimientos durante la reunión semanal del Gabinete. Posteriormente, el primer ministro convocó una evaluación de la situación con Katz y altos funcionarios de las FDI sobre la naturaleza de la respuesta.

Netanyahu "les ordenó actuar con contundencia contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza", según un comunicado de la Oficina del Primer Ministro tras la reunión.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, líder del Partido Otzma Yehudit, pidió a Netanyahu que "reanude plenamente el combate en la Franja de Gaza con la máxima fuerza" en respuesta a la violación de la tregua.

"Las falsas ilusiones de que Hamás cambiará su forma de actuar, o incluso se adherirá al acuerdo que firmó, están demostrando, como era de esperar, ser peligrosas para nuestra seguridad. La organización terrorista nazi debe ser completamente destruida-y cuanto antes, mejor", dijo Ben-Gvir.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que encabeza el Partido del Sionismo Religioso, respondió con una palabra, tuiteando el domingo por la tarde: "Guerra".

La devolución de los rehenes, el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza siguen siendo la política de seguridad de Jerusalén, reafirmó Katz a primera hora del sábado.

"La devolución de todos los soldados cautivos y caídos, el desarme de Hamás y el desmantelamiento de todas sus capacidades de producción de armas, la desmilitarización de Gaza mediante la destrucción de los túneles del terror y de toda la infraestructura terrorista, la estricta supervisión de los pasos fronterizos y del Corredor Filadelfia para impedir el contrabando de armas, el despliegue de las Fuerzas de Defensa de Israel a lo largo de la Línea Amarilla con control sobre más del 50% del territorio de Gaza con una señalización clara y una aplicación estricta para impedir cualquier aproximación o cruce- y el uso del fuego contra cualquier amenaza o ataque a los soldados de las FDI", escribió Israel Katz en un post X.

En virtud del acuerdo de alto el fuego alcanzado con la mediación de Estados Unidos, Hamás debía devolver a los 28 cuerpos de rehenes que tenía en su poder antes del 13 de octubre. Hasta ahora, sólo ha transferido a Israel 12. La organización terrorista también se niega a desarmarse y pretende seguir siendo el partido gobernante en Gaza durante un período provisional, ambas cosas en violación del plan de paz de Gaza de 20 puntos presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 29 de septiembre.

La declaración de Katz se basa en los objetivos de guerra de Jerusalén, reafirmados por Netanyahu en agosto: liberar a los rehenes, vivos y muertos; eliminar las capacidades militares y de gobierno de Hamás y garantizar que Gaza nunca pueda volver a amenazar a Israel.

Terroristas abatidos en la zona de Jan Yunis



Las fuerzas israelíes mataron el viernes a varios terroristas que salieron del pozo de un túnel y se acercaron a las tropas en la zona de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Los terroristas suponían una "amenaza inminente" y fueron eliminados "de conformidad con el acuerdo", informaron las FDI.

Además, varios terroristas salieron del pozo de un túnel en la cercana zona de Rafah y abrieron fuego contra las tropas de las FDI.No se registraron heridos entre las fuerzas israelíes.

"Las tropas de las FDI están desplegadas de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar las amenazas inmediatas", dijo el ejército.

