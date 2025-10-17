Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 17 de octubre, 2025

Mahmoud Amin Ya'qub Al Muhtadi, de 33 años, natural de la Franja de Gaza y residente en Lafayette, Louisiana, fue detenido el jueves y acusado de haber participado en los atentados terroristas dirigidos por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, según anunció el Departamento de Justicia (DOJ).

"Tras haberse escondido en Estados Unidos, este monstruo fue encontrado y acusado de participar en las atrocidades del 7 de Octubre, el día más mortífero para el pueblo judío desde el Holocausto", afirmó la fiscal general Pamela Bondi.

"Aunque nada puede curar completamente las cicatrices dejadas por el brutal ataque de Hamás, la Fuerza de Tarea Conjunta del 7 de Octubre de este departamento está dedicada a encontrar y procesar a los responsables de ese horrible día, incluido el asesinato de docenas de ciudadanos estadounidenses", declaró. "Seguiremos apoyando a los judíos estadounidenses y a los judíos de todo el mundo contra el antisemitismo y el terrorismo en todas sus formas".

El Gobierno federal alega que Al Muhtadi "entró en acción" el 7 de Octubre cuando vio desarrollarse el "bárbaro ataque de Hamás contra israelíes y civiles de múltiples naciones".

El residente en Luisiana "se armó, reclutó a otros merodeadores y después entró en Israel, donde hay pruebas que lo sitúan cerca de una de las comunidades israelíes más castigadas", declaró John Eisenberg, fiscal general adjunto de Estados Unidos para Seguridad Nacional.

Al Muhtadi cometió fraude y obtuvo un visado para Estados Unidos, "donde esperaba pasar desapercibido", declaró Eisenberg. "Esta detención es el primer paso público para llevar ante la justicia a los responsables de perjudicar a los estadounidenses aquel día".

Declaraciones falsas en su solicitud de visado para Estados Unidos

Los documentos judiciales alegan que Al-Muhtadi forma parte de las Brigadas Nacionales de Resistencia (NRB), el ala militar del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (DFLP).

La denuncia afirma que el teléfono del sospechoso funcionaba con una torre de telefonía móvil cerca del kibutz Kfar Aza, cerca de la frontera con Gaza, "el lugar de una horrible masacre perpetrada por Hamás y sus partidarios que causó la muerte de muchos civiles, incluidos al menos cuatro ciudadanos estadounidenses".

"Además, Al Muhtadi presuntamente proporcionó información falsa en su solicitud de visado estadounidense en relación con su participación en una organización paramilitar, su conexión con Hamás, su participación en un atentado terrorista y su entrenamiento militar", declaró el DOJ.

"Al Muhtadi juró la exactitud de numerosas declaraciones materialmente falsas en su solicitud de visado con respecto al menos a su afiliación con el DFLP, el NRB y Hamás, su entrenamiento y su participación en los atentados del 7 de octubre de 2023", dijo el departamento.

Entró en Estados Unidos el 12 de septiembre de 2024, según los registros del Departamento de Seguridad Nacional.

El Departamento de Justicia dijo que la oficina de campo del FBI en Nueva Orleans también está investigando, con la "valiosa ayuda de las autoridades israelíes". Nombró a varias instituciones israelíes, incluida su Agencia de Seguridad. La oficina del FBI en Israel, la Policía del Estado de Luisiana, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU, el Departamento de Policía de Lafayette y la Oficina del Sheriff de la parroquia de Lafayette también ofrecieron una "ayuda significativa".

El grupo de trabajo del Departamento de Justicia descubrió que Al Muhtadi se encontraba en Estados Unidos.

Zachary Keller, fiscal del Distrito Oeste de Luisiana, declaró que "el 7 de Octubre es un día que vive en la infamia para muchos, gentiles y judíos por igual, debido al ataque terrorista contra Israel que inició una ola de violencia antisemita".

