Israel recibe al activista británico Tommy Robinson

Publicado por Canaan Lidor 17 de octubre, 2025

En un momento en el que Israel se encuentra cada vez más aislado y vilipendiado en la escena mundial, uno de los activistas políticos más conocidos del mundo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ben-Gurion el miércoles para una visita solidaria de 10 días organizada por el Gobierno en Jerusalén.

El visitante es Tommy Robinson, un ruidoso activista antiinmigración del Reino Unido con 1.7 millones seguidores en X y un historial de convocatorias multitudinarias -la más reciente, un mitin de unos 250.000 simpatizantes en el centro de Londres.

Su visita, organizada por el ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, está dando a conocer la perspectiva israelí a los numerosos seguidores de Robinson en Internet. Pero también ha desatado las críticas de las principales organizaciones judías en Reino Unido, incluida la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, que citan la retórica incendiaria de Robinson, su accidentado pasado y sus condenas penales como razones por las que la invitación es errónea.

El episodio pone de relieve la creciente disposición de Israel a cortejar a controvertidos aliados extranjeros en su lucha por la legitimidad mundial, y las consiguientes fricciones con los grupos judíos mayoritarios en el extranjero, que consideran este tipo de contactos contraproducentes y moralmente comprometedores.

Robinson, de 42 años, comenzó su vida adulta como aprendiz de ingeniería aeronáutica en el aeropuerto de Luton antes de ser encarcelado por agredir a un agente de policía fuera de servicio en 2005. Con el tiempo, se convirtió en una de las voces británicas más enérgicas contra la inmigración musulmana. "Simplemente me opongo al islam", dijo en una entrevista de 2016. "Creo que es retrógrado y fascista. La actual crisis de refugiados no tiene nada que ver con los refugiados. Es una invasión musulmana".

Admirador de Israel desde hace tiempo, Robinson lo visitó por primera vez en 2016 e intensificó su defensa proisraelí después del 7 de octubre de 2023. "Vine a Israel porque está librando nuestra lucha contra el islam radical", dijo a JNS el jueves. "Aquí, los musulmanes saben que no deben acosar a otros porque Israel no tolerará el yihadismo. Eso es paz a través de la fuerza".

En un podcast de junio, Robinson rechazó las afirmaciones de que Israel es un estado de apartheid: "Es una democracia rodeada de estados totalitarios, regidos por la sharia. Cómo se supone que hay que enfrentarse a eso?". También citó la carta de Hamás, que llama a matar a todos los judíos, como prueba de que Israel se enfrenta a una amenaza existencial.

Robinson también se ha pronunciado en contra de la violencia y la retórica antisemitas, que, según datos oficiales, proceden en gran medida y de forma desproporcionada de personas de ascendencia musulmana. En una entrevista reciente, señaló que la escuela judía King David de Manchester parecía "una fortaleza militar" y preguntó al entrevistador: "¿Por qué tiene que ser así? "¿Por qué tiene que ser así para enviar a los niños a la escuela?".

El 13 de septiembre, encabezó una multitudinaria concentración en Londres en la que un pastor rompió banderas palestinas y del Estado Islámico en el escenario ante los vítores de decenas de miles de personas que coreaban el nombre de Robinson. El acto fue emblemático de la mezcla de populismo, nacionalismo y desafío a las normas progresistas de su movimiento.

En Gran Bretaña, Robinson es conocido sobre todo por su campaña en favor de las víctimas blancas de las bandas musulmanas de captación de menores, redes delictivas que explotaban sexualmente a niñas, principalmente en los años 1990 y 2010, mientras las autoridades supuestamente hacían la vista gorda para evitar acusaciones de racismo.

Cuando se trata de Israel, el apoyo de Robinson ha sido constante en un momento en que incluso muchos conservadores han acusado a Israel de uso desproporcionado de la fuerza o de cosas peores.

No obstante, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, una organización centrista, condenó la visita, calificando a Robinson de "un matón" que representa "lo peor de Gran Bretaña". Acusó a Chikli de "ignorar las opiniones de la gran mayoría de los judíos británicos", y añadió que recibir a Robinson demuestra que es "un ministro de la diáspora sólo de nombre".

Chikli defendió la invitación, diciendo a JNS que se produjo después de "aproximadamente un año en el que evaluamos el historial de Tommy sobre Israel y en general". La conclusión, dijo: "Es un verdadero amigo de Israel y del pueblo judío. No sólo es un interlocutor legítimo, sino un patriota británico y una persona valiente."

Calificó a la Junta de Diputados de "irrelevante", señalando sus pasados boicots a políticos israelíes de derechas y sus críticas personales contra él.

Chikli ha hecho del acercamiento a aliados no tradicionales un sello distintivo de su mandato. Desde que asumió el cargo en diciembre de 2022, levantó la prohibición de contacto que Israel mantenía desde hacía tiempo con La Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, un partido de derechas que sigue siendo rechazado por la principal agrupación judía de Francia, el CRIF.

La Asamblea Nacional Judía (NJA), un grupo judío-británico de centro-derecha crítico con la Junta, no llegó a criticar a Chikli por invitar a Robinson. Pero algunos de sus miembros también tienen reservas sobre él, según el presidente del consejo asesor de la NJA, Gary Mond.

"No es apropiado que ningún grupo judío, ya sea la Junta o la NJA, critique al Gobierno israelí por sus invitaciones", dijo Mond a JNS, señalando que Robinson no es un político sino un ciudadano privado. Mond dijo que Chikli le parecía "un excelente ministro de Asuntos de la Diáspora".

Cuando se le pidió que evaluara la trayectoria de Robinson como figura política independientemente de la visita a Israel, Mond expresó profundas reservas.

"Mirando a Tommy Robinson como figura política, estoy horrorizado por su historial, incluyendo su actividad criminal en el pasado y sus asociaciones políticas en la actualidad", dijo Mond a JNS. Añadió que Robinson "no es una persona con la que me asociaría" pero "dicho esto, yo y muchos otros judíos británicos nos encontramos de acuerdo con lo que él [Robinson] dice sobre Israel y los asuntos judíos".

Mientras que muchos judíos británicos rechazan rotundamente a Robinson y su mensaje, un número creciente de judíos británicos apoyan a ambos de todo corazón, añadió Mond. Mond abogó por "hacer una distinción entre la persona y sus opiniones. Tengo reservas sobre lo primero y estoy de acuerdo con lo segundo".

Los críticos de Robinson, entre ellos la columnista conservadora Melanie Phillips, han señalado su pasada pertenencia al Partido Nacional Británico (BNP) -ampliamente considerado neonazi-, junto con un historial de violencia e intimidación. Robinson abandonó el BNP un año después de afiliarse, lo que hizo sin comprender plenamente la naturaleza del grupo, según ha declarado.

"Su historial personal muestra violencia recurrente, incitación y desprecio por el estado de derecho", escribió Phillips en un post de Substack del 5 de octubre, calificando su invitación a Israel de "error muy estúpido y peligroso".

Robinson fue declarado culpable por un tribunal en 2021 de haber acosado a un periodista que investigaba su presunto uso indebido de donaciones, tachando falsamente de pederasta a la pareja del periodista. Robinson ha dicho que fue víctima de una campaña de la prensa liberal británica y del poder judicial para silenciar a los críticos de la inmigración musulmana.

"Fueron intentos de silenciarme, y no funcionaron", dijo Robinson a JNS. "Lo mismo ocurre con Israel. Los esfuerzos por vilipendiarlo por enfrentarse al islam radical también fracasarán. Estamos siendo testigos de un cambio".

