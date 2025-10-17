Estados Unidos está centrado al "más alto nivel" en recuperar los cuerpos de los rehenes, dice el enviado especial Waltz

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 17 de octubre, 2025

Estados Unidos hará "todo lo posible" para recuperar los cuerpos de los dos ciudadanos estadounidenses que permanecen en Gaza, dijo Mike Waltz, embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, en una entrevista con Fox News el jueves.

Waltz dijo a Brian Kilmeade que se dedican a aquello un "grupo de trabajo completo" de "altos funcionarios estadounidenses, oficiales estadounidenses de alto rango", y el Comando Central de EEUU tiene 200 soldados "allí para ayudar con esto, y con la facilitación de la ayuda".

"Los israelíes están absolutamente centrados en ello, por lo que necesitan equipos pesados. Necesitan equipo especializado", dijo Waltz. "También tenemos que entender que si este alto el fuego se desmorona, comienzan los combates, y eso va a hacer que sea mucho más difícil encontrar y recuperar a estos seres queridos".

"Estamos, a los más altos niveles, centrados en ello", dijo.

© JNS