Trump amenaza con "matar" a Hamás si continúan las ejecuciones en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 16 de octubre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves a Hamás por las continuas ejecuciones de civiles por parte del grupo terrorista en Gaza.

“Si Hamás continúa matando gente en Gaza, lo cual no estaba dentro del acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos”, escribió Trump.

Hamás ha afirmado que las ejecuciones públicas están dirigidas a bandas violentas o individuos que colaboraron con Israel. Citando una fuente de seguridad palestina, Reuters informó el lunes que el grupo había asesinado a 32 personas.

Trump dijo a los periodistas el martes que no le importaban las ejecuciones.

“Eliminaron a un par de pandillas muy malas, pandillas muy malas, y mataron a varios pandilleros, y eso no me molestó mucho, para ser honesto”, dijo Trump. “Está bien”.

El miércoles, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, almirante Brad Cooper, condenó los tiroteos.

“Instamos encarecidamente a Hamás a suspender de inmediato la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza, tanto en las zonas controladas por Hamás como en las protegidas por las Fuerzas de Defensa de Israel tras la Línea Amarilla”, declaró Cooper. “Hemos transmitido nuestra preocupación a los mediadores, quienes aceptaron colaborar con nosotros para garantizar la paz y proteger a los civiles inocentes de Gaza”.

© JNS