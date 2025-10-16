Ciberdelincuentes pro Hamás hackean aeropuertos norteamericanos

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 16 de octubre, 2025

Un grupo autodenominado Turkish hacker Cyber Islam hackeó el martes los sistemas de comunicación de las terminales de múltiples aeropuertos norteamericanos, utilizándolos para difundir propaganda a favor de Hamás.

Al parecer, los ciberataques tuvieron lugar en el Aeropuerto Internacional de Harrisburg, en Pensilvania, en el Aeropuerto Internacional de Kelowna y en el Aeropuerto Internacional de Victoria, en la provincia canadiense de Columbia Británica, y en el Aeropuerto Internacional de Windsor, en Ontario.

La documentación en vídeo publicada por los pasajeros incluía un mensaje grabado en el sistema de megafonía con una voz femenina que decía "Libre, libre Palestina" e insultaba al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Las pantallas de información de vuelo mostraron fotos de terroristas de Hamás muertos por Israel, entre ellos Mohammed Deif, Abu Obeida, Ismail Haniyah y Yahya Sinwar, entre otras imágenes, junto con el mensaje: "ISRAEL PERDIÓ LA GUERRA, HAMAS GANÓ LA GUERRA CON HONOR" y "Eres un cerdo, Donald Trump". Una caricatura grotesca de Netanyahu fue exhibida junto con un mensaje maldiciendo al líder israelí.

CTV News informó de que dos vuelos -uno de ida y otro de vuelta- sufrieron retrasos en Kelowna. Fox News informó de que un vuelo de Delta que embarcaba en Harrisburg en el momento del incidente fue registrado por precaución.

Las autoridades canadienses y estadounidenses están investigando los incidentes, que según los aeropuertos no contenían ninguna amenaza dirigida a las aerolíneas, los pasajeros o los empleados.

"Tenemos un plan de respuesta de ciberseguridad. Y así, lo activamos ayer por la tarde. Pudimos desacoplar, desconectar, esos mensajes muy, muy rápidamente", dijo Sam Samaddar, director general del aeropuerto de Kelowna, citado por CTV News. "Y, por supuesto, llevar a cabo una investigación sobre lo ocurrido. Y así, estamos centrados en eso ".

© JNS.