Hamás entregó los cadáveres de otros dos rehenes israelíes

Hamás transfirió a Israel los cadáveres de otros dos rehenes el miércoles por la noche. Aún quedan 19 en Gaza.

Inbar Hayman y el sargento mayor Mohamad al Atrash fueron identificados gracias al análisis forense de los restos, anunciaron el jueves por la mañana las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Hayman, de 27 años, era la última mujer rehén que permanecía en Gaza. Fue asesinada en el festival de música Nova el 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue llevado a la Franja, según los servicios de inteligencia de las FDI. Su muerte había sido confirmada el 15 de diciembre de 2023. Deja a sus dos padres y un hermano.

Al Atresh, del pueblo beduino de Sa'wa, en el Néguev, era rastreador en la Brigada del Norte de Gaza de las FDI. Murió en combate la mañana de la masacre y su cuerpo fue trasladado a la Franja. Tenía 39 años en el momento de su muerte, que se produjo el 24 de junio de 2024. Deja a sus padres, hermanos, dos esposas y 13 hijos.

The Hostages and Missing Families Forum (El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas) rindió homenaje a los dos rehenes asesinados, escribiendo en X que Hayman era una escritora y artista que "aportó su característica energía y generosidad al Festival Nova, donde acudía para ayudar a los demás como voluntaria". Al Atresh era un "hombre serio que siempre cuidó de toda su familia". A Mohamad le encantaba criar caballos y soñaba con establecer una granja de caballos y una zona ganadera con ovejas y cabras".

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, expresó sus condolencias a las familias de Hayman y Al Atresh en un mensaje en X el jueves por la mañana, calificándolos de héroes. Recordó haber oído hablar a su familia del talento de Hayman en el arte del graffiti y de su servicio militar como comandante en el Batallón Caracal de las FDI.

"Ibrahim y Salem, padre y hermano de Mohamad, me acompañaron en numerosas ocasiones, tanto en Israel como en el extranjero, en reuniones con líderes mundiales para compartir la historia de Mohamad", escribió Katz. "En una de esas reuniones con la ministra belga de Asuntos Exteriores en el kibutz Nir Oz, Salem le pidió que actuara para ayudar a liberar a los rehenes y, de manera noble, le solicitó que diera prioridad a la liberación de las rehenes femeninas, en un momento en el que aún no sabía que su hermano había muerto".

Hamás se comprometió a devolver a todos los rehenes que aún permanecían en Gaza, incluso aquellos a manos de otras facciones terroristas palestinas, como parte del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos.

La Oficina del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subrayó en un comunicado difundido el jueves por la mañana que Jerusalén "no transigirá" con la obligación de Hamás en virtud del acuerdo de devolver todos los restos y "no escatimará esfuerzos hasta devolver a todos los rehenes caídos, hasta el último de ellos".

La liberación del miércoles se produjo después de que medios árabes sostuvieran, a primera hora del día, que se rescatarían cinco cadáveres, mientras que en Israel se estimaba que sólo se entregarían dos. Hamás devolvió tres cadáveres ese día por la noche, junto con los restos de un hombre de Gaza. Cuatro más fueron devueltos el martes.

Los cadáveres empezaron a viajar a Israel después de que los 20 rehenes vivos fueron liberados, tras la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre.

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que el grupo terrorista se encontraba buscando los cuerpos, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre el ritmo de las devoluciones, calificándolo como un "proceso espantoso".

"Están excavando... hay zonas en las que están excavando y están encontrando muchos cadáveres, luego tienen que separar los cuerpos. Es difícil de creer, algunos de esos cuerpos llevan allí mucho tiempo y otros están bajo los escombros. Quitan los escombros. Hay tumbas y algunos están en túneles muy por debajo de la tierra, y los túneles son como 3 pies (1 metro) de alto... vivieron así durante un largo período de tiempo", dijo, y agregó: "Es una atrocidad horrible".

© JNS