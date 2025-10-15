Los rehenes describen las torturas y tormentos sufridos en Gaza

Publicado por Etgar Lefkovits 15 de octubre, 2025

Uno fue retenido en un Gaza túnel, a gran profundidad bajo tierra, encadenado en la oscuridad durante casi dos años.

Otro fue mantenido en aislamiento total, soportando un proceso de inanición deliberada a manos de sus captores, perdiendo casi el 40% de su peso corporal.

Fueron torturados y atormentados y estuvieron en peligro constante.

Estas fueron algunas de las truculentas historias que surgieron de los 20 rehenes vivos liberados el lunes, dos años después de que terroristas de Gaza los apresaran durante la invasión del sur de Israel dirigida por Hamás.

Elkana Bohbot, de 36 años, uno de los organizadores del festival de música Supernova, ahora reunido con su esposa, Rivka, y su hijo Re'em, de cinco años, estuvo encadenado en un profundo túnel durante casi dos años, perdiendo todo sentido del tiempo y del espacio.

Durante los dos años de cautiverio, pudo ver imágenes de su familia en mítines en los que pedían su liberación, según relató su esposa.

En los días previos a su liberación, sus captores de Hamás alimentaron en exceso a Bohbot, a pesar de las claras advertencias israelíes de que esto podría resultar fatal tras una inanición prolongada.

"Ayer fue más emotivo que el día de nuestra boda o incluso que el nacimiento de Re'em", declaró Rivka Bohbot el martes. "Los vi renacer. Elkana no podía dejar de abrazar a Re'em".

Avinatan Or, de 32 años, que fue tomado como rehén del festival de música junto a su novia, Noa Argamani, estuvo retenido solo durante casi los dos años que duró su cautiverio. (Argamani fue liberado en una operación de rescate de las FDI el 7 de junio de 2024, junto con otros tres rehenes). Un video del secuestro de la pareja se convirtió en una de las imágenes más conocidas de la masacre del 7 de octubre de 2023, dirigida por Hamás. Un primer examen médico determinó que había perdido entre el 30% y el 40% de su peso corporal.

Matan Angrest, de 22 años, soldado de las FDI que fue secuestrado de su tanque durante el ataque del 7 de octubre, estuvo confinado en un pequeño túnel oscuro durante los últimos cuatro meses. Su madre, Anat, dijo que su hijo fue sometido a "torturas muy severas" durante los primeros meses de su cautiverio. "Recuerda que le pegaron tanto que perdió el conocimiento", declaró a Channel 12 News de Israel. "Le cubrieron con sacos negros y se lo llevaron a rastras".

Guy Gilboa-Dalal, de 24 años, se reunió con su compañero rehén Evyatar David, de 24 años, al ser liberados, tras haber sido separados hace un mes después de soportar torturas físicas y psicológicas diarias. Los amigos de la infancia fueron obligados a presenciar la liberación de un grupo de rehenes en febrero, en un famoso vídeo de propaganda de Hamás y en un acto ampliamente calificado de tortura psicológica.

David, que posteriormente fue filmado cavando su propia tumba en otro vídeo en el que se le veía esqueléticamente delgado, fue uno de los rehenes "engordados" por sus captores en los últimos días de su cautiverio a pesar de que se temía que pudiera resultar fatal.

Los hermanos gemelos Gali y Ziv Berman, de 28 años, que fueron secuestrados en el kibutz Kfar Aza, permanecieron retenidos por separado y completamente aislados del mundo exterior durante todo el tiempo que permanecieron en el Franja de Gaza, aunque podían oír a los soldados israelíes cerca de ellos.

Omri Miran, de 48 años y padre de dos hijos, estuvo retenido en casi dos docenas de lugares de Gaza, en la superficie y en túneles, según contó su hermano Nadav a Ynet. El masajista de shiatsu cocinaba comida y jugaba a las cartas con sus captores, dijo su hermano.

El superviviente de los rehenes Eitan Mor, de 25 años, también fue secuestrado en el festival de música. Su familia se negó a participar en las concentraciones que pedían la liberación de los rehenes. Su padre, Tzvika, declaró que un dirigente de Hamás le dijo que Eitan sería liberado primero ya que su familia no protestaba por él.

