Trump: si Hamás no se desarma, EEUU hará el trabajo "rápido y quizás violentamente"

Publicado por Mike Wagenheim 15 de octubre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que exigirá a Hamás que cumpla su promesa de desarmarse y acusó al grupo terrorista de falsear el número de rehenes muertos que tiene en su poder.

En un discurso en la Casa Blanca el martes, Trump dijo que su "gente" fue informada por Hamás de que se desarmarían, como se pide en el Plan de paz Israel-Hamás que Trump elaboró, con la mediación de los principales líderes árabes.

Tanto Israel como Hamás aceptaron el plan, poniendo en marcha el alto el fuego, que comenzó el pasado viernes, y el posterior intercambio de rehenes y prisioneros de seguridad palestinos.

"Hablé con Hamás y le dije: 'Van a desarmarse, ¿verdad?' 'Sí, señor. Vamos a desarmarnos'. Eso es lo que me dijeron", dijo Trump a los periodistas, describiéndolo inicialmente como una conversación directa.

"Les hemos dicho que queremos que se desarmen, y se desarmarán. Y si no se desarman, los desarmaremos, y ocurrirá rápidamente y quizá violentamente, pero se desarmarán", dijo Trump.

Más tarde explicó que el compromiso de desarme de Hamás no se lo había transmitido directamente el grupo terrorista, sino "gente", probablemente refiriéndose a los negociadores del acuerdo de paz Steve Witkoff y Jared Kushner.

Trump aprobó la semana pasada una reunión entre el equipo de Witkoff, su enviado especial para misiones de paz, y Kushner, su yerno y asesor, así como el negociador de Hamás Khalil al-Hayya en Sharm el-Sheij, Egipto, para impulsar un acuerdo de paz.

Aunque Hamás había aceptado anteriormente el esquema del plan de paz de 20 puntos de Trump, las conversaciones sobre la fase dos de la aplicación del plan, que incluye el componente de desarme, aún no han comenzado. Hamás ha dicho que quiere mantener conversaciones sobre el tema.

Trump declinó entrar en detalles sobre cualquier plan para forzar el desarme de Hamás en caso de que no cumpla sus compromisos, aparte de decir que se hará en "un periodo de tiempo razonable".

"No tengo que explicarles eso", dijo Trump a los periodistas. "Saben que no estoy jugando".

Trump también dijo a los periodistas que Hamás tiene que cumplir con la liberación de todos los rehenes muertos que aún permanecen en el enclave, después de presentar sólo cuatro cadáveres el lunes, tras la liberación de todos los rehenes vivos.

Trump dijo el martes que Hamás había falseado a los mediadores el número de cuerpos que podía producir, de los 28 que mantenía antes de la firma del acuerdo.

"Nos dijeron que tenían 26, 24 rehenes muertos..., y parece como si no tuvieran eso porque estamos hablando de un número mucho menor", dijo Trump.

En el acuerdo de paz no hay un plazo firme para que Hamás devuelva todos los cuerpos, pero se le exige que haga todo lo posible por hacerlo lo antes posible. Un grupo de trabajo conjunto, que incluye a Estados Unidos, Israel, Qatar, Turquía y Egipto, se ha creado para localizar los cuerpos de los rehenes cuyo paradero se desconoce supuestamente.

"LOS VEINTE REHENES ESTÁN DE VUELTA Y SE SIENTEN TAN BIEN COMO CABE ESPERAR. Se han quitado un gran peso de encima, pero el trabajo NO ESTÁ HECHO. LOS MUERTOS NO HAN SIDO DEVUELTOS, ¡COMO SE PROMETIÓ!". escribió Trump en su cuenta de Truth Social tras el traslado de los cuatro primeros cadáveres a Israel.

Después de que Israel amenazara con detener el traslado de ayuda humanitaria a la Franja y comenzara a pesar otras medidas, Hamás liberó otros cuatro cadáveres el martes por la noche.

Trump también reiteró su aprobación a la reafirmación violenta del poder de Hamás en la Franja, diciendo a los periodistas que las ejecuciones públicas por parte del grupo de decenas de los que consideraba colaboradores con Israel "no me molestaron mucho, para ser honesto con ustedes".

"Sí, acabaron con un par de bandas que eran muy malas", dijo Trump, "y mataron a varios miembros de bandas", comparando la situación con Venezuela enviando bandas a Estados Unidos.

Trump dijo el domingo que había dado a Hamás "aprobación por un periodo de tiempo" para actuar como fuerza policial en Gaza.

© JNS.