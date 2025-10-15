Hamás devuelve los cuerpos de tres rehenes israelíes, el cuarto cadáver no es el de uno de los cautivos

Publicado por Charles Bybelezer 15 de octubre, 2025

El Grupo terrorista Hamás trasladó el martes por la noche los cadáveres de tres rehenes a Israel, junto con los restos de un cuarto individuo no identificado, en medio de la creciente presión por su incapacidad para devolver los 28 cautivos fallecidos como exige el acuerdo de alto el fuego mediado por la Administración Trump.

"Tras la finalización de los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Legal, el cuarto cuerpo entregado a Israel por Hamás no coincide con ninguno de los rehenes", señalaron las IDF el miércoles.

"Se exige a Hamás que haga todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", añadió el comunicado.

El 20 de febrero de 2025, Hamás transfirió a Israel un cuerpo que, según afirmó, era el de el rehén asesinado Shiri Bibas, pero las autoridades israelíes pronto determinaron que se trataba de un Palestino de Gaza. Los restos reales de Bibas fueron posteriormente devueltos a Israel.

A primera hora del miércoles, las familias de Uriel Baruch, de 35 años, secuestrado en el festival de música Supernova el 7 de octubre de 2023, y Tamir Nimrodi, de 18 años, soldado secuestrado en su base cerca del cruce de Erez durante la masacre dirigida por Hamás, confirmaron que sus cuerpos habían sido identificados.

La muerte de Nimrodi eleva el número de víctimas mortales entre las tropas israelíes a 916 en todos los frentes desde la invasión terrorista del 7 de Octubre.

El Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos anunció posteriormente que uno de los cadáveres devueltos era el de Eitan Levi, de 53 años. Levi, taxista, fue asesinado en el sur de Israel durante los ataques del 7 de Octubre, y su cuerpo también fue llevado a Gaza.

"Todas las familias de los rehenes han sido puestas al corriente y nuestros corazones están con ellos en esta hora difícil. El esfuerzo por devolver a nuestros rehenes continúa y no cesará hasta que el último rehén sea devuelto", dijo la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén en un comunicado el martes por la noche.

Mientras, las autoridades israelíes confirmaron a última hora del martes que los cadáveres recibidos la víspera eran los de Guy Illuz, Yossi Sharabi, el capitán de las FDI Daniel Peretz y el estudiante nepalí de agricultura Bipin Joshi.

"El Gobierno y todo el establecimiento para el retorno de los cautivos y desaparecidos del Estado de Israel están decididos, comprometidos y trabajando incansablemente para devolver a todos nuestros rehenes fallecidos para un entierro apropiado en su país", el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo en un comunicado.

"Se exige a la organización terrorista Hamás que cumpla sus compromisos con los mediadores y devuelva los caídos como parte de la aplicación del acuerdo", añadió. "No transigiremos en esto y no escatimaremos esfuerzos hasta devolver a todos los rehenes, hasta el último. Que sus recuerdos sean una bendición".

El acuerdo mediado por Estados Unidos exigía a Hamás devolver a los 48 rehenes -tanto vivos como muertos-en un plazo de 72 horas desde la entrada en vigor del alto el fuego, un periodo que comenzó el viernes con la retirada de las FDI de partes de Gaza.

El martes, Israel anunció que sancionaría a Hamás por los retrasos del grupo terrorista en la devolución de los rehenes fallecidos, aplazando la apertura del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto y reduciendo los suministros de ayuda a la Franja, informó Reuters.

Sin embargo, el miércoles funcionarios israelíes cancelaron las medidas tras la devolución de más cadáveres, Kan News informó.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, denunció el miércoles las tácticas de engaño de Hamás.

"Basta de deshonra", escribió el ministro en X. "Momentos después de abrir las puertas a cientos de camiones, Hamás volvió rápidamente a sus conocidas tácticas: mentir, engañar y maltratar a familias y cadáveres. El terrorismo nazi sólo entiende de fuerza, y la única forma de resolver los problemas con él es borrarlo de la faz de la tierra".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el martes que Hamás había incumplido sus obligaciones en virtud del acuerdo, pero instó a todas las partes a avanzar.

"Los veinte rehenes [vivos] están de vuelta y se sienten tan bien como se puede esperar. Se ha levantado una gran carga, pero el trabajo no está hecho", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "¡Los muertos no han sido devueltos, como se prometió!¡¡¡La fase dos comienza ahora mismo!!!".

Tras el regreso el lunes de 20 rehenes vivos después de más de dos años en Gaza, el Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos envió una carta urgente al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, expresando su profunda gratitud y su profunda alarma.

"No podemos descansar, y sabemos que usted no descansará, hasta que se devuelva hasta el último rehén", decía la carta. "Le pedimos que haga todo lo posible y no deje piedra sin remover para exigir a Hamás que cumpla su parte del acuerdo y traiga a casa a todos los rehenes que quedan".

Se espera que Hamás entregue el miércoles a Israel un grupo adicional de cuatro cuerpos de rehenes.

© JNS.