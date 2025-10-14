Tropas de las FDI abren fuego contra palestinos que violaron la tregua en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 14 de octubre, 2025

Tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel abrieron fuego este martes contra palestinos que violaron el acuerdo de alto al fuego al acercarse a ellas en el norte de la Franja de Gaza, informó el Ejército.

Los soldados intentaron inicialmente dispersar al grupo, pero cuando las advertencias fueron ignoradas y los individuos sospechosos continuaron avanzando, dispararon para "eliminar la amenaza."

Las FDI subrayaron que los informes que afirmaban que terroristas se habían infiltrado en una posición israelí eran inexactos.

Los militares instaron a los residentes de Gaza a seguir las instrucciones y evitar acercarse a las tropas desplegadas en la zona.

El viernes, las FDI anunciaron que había entrado en vigor un alto el fuego en virtud del plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12:00 horas", dijo la Unidad del Portavoz de las FDI en un comunicado. En ese momento, las tropas de las FDI se reposicionaron según "las líneas de despliegue actuales de acuerdo con el marco del acuerdo de alto el fuego y el retorno de los rehenes".

El comunicado añadía que los soldados de las FDI "seguirían eliminando cualquier amenaza inmediata."