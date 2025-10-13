Netanyahu rechaza la invitación a unirse a líderes mundiales en Egipto para la cumbre de paz de Trump

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 13 de octubre, 2025

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha declinado una invitación de última hora para unirse a los líderes mundiales en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheikh el lunes para ultimar el acuerdo mediado por EEUU para poner fin a la guerra de Gaza contra Hamas.

Netanyahu "fue invitado por el presidente estadounidense Presidente Trump a participar en una conferencia que se celebra hoy en Egipto", confirmó el lunes por la tarde la Oficina del Primer Ministro en un comunicado en hebreo.

El premier "agradeció al presidente Trump su invitación, pero dijo que no podría asistir debido a que el momento es demasiado cercano al inicio de la festividad" de Simjat Torá, que comienza el lunes al atardecer.

"El primer ministro también agradeció al presidente Trump sus esfuerzos por ampliar el círculo de la paz a través de la fuerza", dijo la PMO.

Los medios informan de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, así como el primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, amenazaron con cancelar su participación si Netanyahu asistía.

La cumbre de Sharm el Sheij "comenzará en breve con la participación de 30 países y organizaciones internacionales y regionales, para celebrar la firma del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza", dijo a medios árabes un portavoz de la oficina del presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi.

Además de Trump y otros líderes mundiales, también se esperaba que asistiera a la conferencia el jefe de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

Trump tenía previsto partir hacia Sharm el Sheij desde Israel el lunes por la tarde, después de dirigirse a la Knesset.

© JNS