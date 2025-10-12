Indonesia prohíbe a los gimnastas israelíes participar en los Campeonatos del Mundo

Artem Dolgopyat ( ISR ) durante los Juegos Olímpicos de Gimnasia Artística de 2024Panoramic/SIPA / Cordon Press

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de octubre, 2025

Elgobierno indonesio ha prohibido la participación de atletas israelíes en los Campeonatos del Mundo de Gimnasia Artística que se celebran en Jakarta del 19 al 25 de octubre.

La decisión significa que el medallista de oro olímpico de 2020 y vigente campeón del mundo en el ejercicio de suelo Artem Dolgopyat no competirá este año.

"Elgobierno no concederá visados a los gimnastas israelíesque pretendan asistir a los Campeonatos del Mundo de Gimnasia Artística en Yakarta", declaró el jueves Yusril Ihza Mahendra, ministro coordinador de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos, Inmigración y Corrección, según la Associated Press.

La Federación Internacional de Gimnasia apoyó la decisión de Indonesia

Israel se enteró de la decisión a través de los medios de comunicación internacionales y después recibió una notificación oficial de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) el viernes.

Los atletas israelíes tenían previsto viajar el lunes.

El comunicado de la Federación Internacional de Gimnasia sobre el asunto del viernes apoyaba efectivamente la decisión de Indonesia.

"La FIG toma nota de la decisión del gobierno indonesio de no expedir visados a la delegación israelí inscrita para la 53ª edición de la FIG de Gimnasia Artística... y reconoce los retos a los que se ha enfrentado el país anfitrión en la organización de este evento. La FIG espera que se cree lo antes posible un entorno en el que los atletas de todo el mundo puedan disfrutar del deporte con seguridad y tranquilidad,", rezaba el comunicado.

En julio, las autoridades indonesias afirmaron que la participación de Israel estaba garantizada

En julio, la Federación de Gimnasia de Israel citó a funcionarios indonesios diciendo que la participación de Israel estaba garantizada, informó AP.

La Federación Indonesia de Gimnasia había presentado anteriormente una carta de patrocinio para que seis atletas israelíes obtuvieran visados, pero el ministro indonesio Mahendra dijo que la federación había "retirado la carta de patrocinio", añadió el informe.

Los llamamientos a boicotear a los israelíes en la nación de mayoría musulmana aumentaron en los últimos días, tanto en las redes sociales como por parte de los políticos indonesios.

La presencia de los atletas "obviamente desataría la indignación pública"

El gobernador de Yakarta, Pramono Anung, declaró a la prensa el miércoles que la presencia de los atletas "obviamente provocaría indignación pública" a la luz de los dos años de guerra del Estado judío contra Hamás en Gaza, informó AP.

El máximo organismo islámico de Indonesia se unió a los llamamientos para excluir al Estado judío, afirmando que prohibir a los israelíes competir en eventos deportivos es una declaración de que "todas las formas de colonialismo deben ser abolidas porque son contrarias a la humanidad y la justicia."

La Federación Israelí de Gimnasia declaró que, junto con el Comité Olímpico de Israel y el Ministerio de Cultura y Deportes, "tiene la intención de impugnar esta indignante decisión y apelar a las autoridades legales para obtener una orden judicial que impida que la competición se celebre sin la delegación israelí", informó el medio de comunicación en lengua hebrea Davar.

Israel: "No nos quedaremos de brazos cruzados y lucharemos contra esto con todos los medios legales a nuestro alcance"

"Esta es una línea roja que se ha cruzado-una decisión vergonzosa y débil que representa una pendiente resbaladiza hacia la exclusión de los atletas israelíes ahora y en el futuro. No nos quedaremos quietos y lucharemos contra esto con todos los medios legales a nuestra disposición", añadió la Federación de Gimnasia de Israel.

Yael Arad, miembro del Comité Olímpico de Israel y primer israelí en ganar una medalla olímpica, como judoka en Barcelona 1992, fue citado por Ynet diciendo: "Hemos hecho extensos esfuerzos en las últimas semanas, junto con el Comité Olímpico Israelí y otras partes internacionales, para permitir la participación de gimnastas por aparatos israelíes."

Y añadió: "Seguimos esperando que la FIG y el gobierno indonesio respeten la Carta Olímpica y permitan al equipo israelí competir como todas las demás delegaciones. Si no es así, seguiremos todas las vías disponibles."

© JNS