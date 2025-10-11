La liberación de los israelíes retenidos como rehenes por Hamás podría darse antes del lunes

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 11 de octubre, 2025

Las familias de los rehenes retenidos por los terroristas en la Franja de Gaza fueron informadas el viernes de que su liberación podría producirse en cualquier momento hasta el lunes. En otras palabras, es posible que el momento exacto del traslado sólo se conozca en Israel horas antes de que se produzca.

Tras la actualización, las familias que viven lejos de la Franja de Gaza se dirigieron al sur de Israel durante la noche, con la esperanza de reunirse con sus seres queridos lo antes posible.

Funcionarios israelíes creen que Hamás intenta demostrar a sus dirigentes encarcelados que lucha hasta el último minuto por la liberación de los terroristas "pesados". Como consecuencia, es posible que la liberación sólo se produzca a última hora del domingo o el lunes. Sin embargo, no se ha confirmado ningún calendario oficial.

Según fuentes de seguridad israelíes, la razón por la que el calendario sigue sin estar claro es permitir un escenario en el que todos los rehenes vivos sean devueltos en una oleada coordinada. Este enfoque pretende evitar problemas técnicos o retrasos innecesarios.

Israel en estado de alerta

Los preparativos continúan durante todo el día para recibir a los 20 rehenes vivos que se espera sean llevados primero a la base Reim de las FDI cerca de Gaza y luego a tres hospitales centrales: Beilinson en Petach Tikvah, Centro Médico Sourasky de Tel Aviv (Ichilov) en Tel Aviv y Centro Médico Sheba en Ramat Gan. Estas instalaciones también recibieron rehenes durante la liberación anterior a principios de este año.

Se espera que cada hospital acoja entre seis y siete rehenes, y que las familias o los rehenes emparentados permanezcan juntos. Por ejemplo, es probable que los gemelos Gali y Ziv Berman sean ingresados en el mismo hospital, al igual que los hermanos David y Ariel Cunio.

También hay amigos íntimos entre los rehenes: Evyatar David y Guy Gilboa-Dalal, que fueron secuestrados juntos, son inseparables desde que tenían 18 meses. Estuvieron juntos en cautividad e incluso aparecieron juntos en imágenes de su estancia en Gaza, por lo que es probable que no se separen a su regreso.

Muchas familias pasaron el día preparando bolsas con objetos personalespara llevarlas a los hospitales. Según el Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos, aunque se les proporcionará ropa y productos de higiene, las familias llevarán artículos, olores y productos familiares que los rehenes utilizaban antes de su secuestro, como champú y colonia, para facilitar su reintegración.

© JNS.