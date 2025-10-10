Desafiando los llamados a boicotear a Israel, el festival de cine de Virginia duplica la venta de entradas

Un manifestante, con una camiseta que dice "boicot a Israel"Emmanuel Dunand / AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 10 de octubre, 2025

El 14º Festival Internacional de Cine anual de Richmond, que se celebró del 23 al 28 de septiembre en la capital de Virginia, fue un éxito, pero tuvo un costo, según Heather Waters, la fundadora del festival.

“Hace cinco minutos, mi asistente ejecutivo acaba de renunciar”, declaró Waters a JNS. “Es un completo desastre”.

El miembro del equipo antiisraelí rechazó una oferta de nuevo contrato y la solicitud de quedarse al menos una semana para realizar un importante trabajo de posproducción, según Waters, quien no es judía. "Es desgarrador, pero en esencia, esto ha estado sucediendo desde el ataque del 7 de octubre", dijo.

A pesar de los llamados al boicot antiisraelí del festival, el evento de seis días atrajo a una audiencia récord, según declaró Waters a JNS. El festival se convirtió en el centro de la controversia, en gran parte debido a que la embajada de Israel en Washington financió el viaje de artistas israelíes a la capital del estado.

Más de 170 cortometrajes y largometrajes independientes de todo el mundo se proyectaron en cines locales y de forma virtual. También se presentaron músicos en diversas salas. En total, 20 países estuvieron representados.

Una protesta del festival en 2023, un año después de la masacre liderada por Hamás en el sur de Israel, se centró en una película en particular, sobre la cual la gente habló del daño causado por someterse a procedimientos médicos de “afirmación de género”.

“Pensábamos que era una película difícil, pero maravillosa para generar empatía, la verdad”, declaró Waters a JNS. “Pero hubo un grupo que no lo vio así”. Añadió que el festival recibió mensajes de odio en redes sociales.

El mismo grupo que protestó contra la película "nos contactó para exigirnos que desinvirtiéramos y no trabajáramos con la embajada", dijo Waters. "No estaba dispuesto a hacerlo, y simplemente se lanzaron a por todas".

El grupo antiisraelí "empezó a llamar a todos nuestros patrocinadores: a todos nuestros locales, a nuestros cineastas, a los artistas que programábamos", declaró Waters a JNS. "A quien pudieran".

También acusó a los organizadores del festival de apoyar el genocidio.

“La situación se puso tan mal la primavera pasada que le hice una orden de cese y desistimiento a la única persona que sabía que lo estaba liderando”, dijo Waters.

A pesar de la presión, la junta directiva y el personal del festival la respaldaron y ella se negó a quitar el logotipo de la embajada de Israel del sitio web del festival o de los materiales de marketing, dijo.

"Un incendio completamente diferente"

Varios meses antes del evento de este año, una cantante de Virginia que actuaría en el festival firmó un compromiso con 80 artistas y compañías de la ciudad de Richmond, boicoteando el festival y su conexión con la embajada de Israel. También lanzaron una campaña en redes sociales con ese fin.

Waters convenció al cantante, conocido como Deau Eyes, de que se retirara y actuara. Como resultado, el grupo de protesta colocó carteles de "Se busca" acusando al cantante de apoyar el genocidio y odiar a las personas transgénero.

La organizadora del festival dijo a JNS que la cantante le preguntó: “¿Cómo puede mi propia comunidad volverse contra mí tan rápido?”

Después de que los manifestantes colocaran uno de los carteles de "se busca" en el suelo afuera del lugar donde Deau Eyes iba a actuar, el cantante se echó atrás nuevamente.

"En mi opinión, es terrorismo", declaró Waters a JNS. "Tiene miedo, y al día siguiente envía una carta en la que anuncia que se retira de su actuación".

“Publica su historia en redes sociales, critica a su comunidad por hacerlo y se siente insegura, pero también nos critica, lo cual me impactó”, dijo Waters. “Pero aún no me impactó. Así que eso desató otro conflicto”.

El recinto donde la cantante iba a actuar, y que estaba previsto que albergara otros eventos del festival, también cedió ante los manifestantes, según Waters.

El recinto contrató a dos artistas que habían cancelado sus presentaciones en el festival, bajo el programa "Free Palestine", programado para la misma noche de la fiesta de clausura. El recinto también emitió un comunicado denigrando al festival.

Un becario que trabajaba para Waters colocó una bandera de "río al mar" frente al personal de la embajada israelí, quienes acudieron al festival a pesar de lo que Waters describió como riesgos de seguridad. Waters contrató seguridad adicional para ellos, así como para los eventos con artistas israelíes, incluyendo la proyección del documental "Una carta a David", sobre el rehén israelí David Cunio, de 35 años, secuestrado del kibutz Nir Oz por terroristas palestinos el 7 de octubre.

Irónicamente, Cunio y su hermano gemelo, Eitan, han actuado en películas israelíes. Su hermano menor, Ariel Cunio, de 28 años, también fue tomado como rehén y permanece en Gaza.

"Debería haberla despedido en el acto", dijo Waters a JNS sobre la becaria. "Esa mañana me sentí muy sola". Miró a su alrededor y se preguntó: "¿Dónde están otras personas que lideran la defensa de lo que es correcto?", dijo.

“Hago un llamado a nuestra comunidad”

Al ver que el movimiento de protesta ganaba fuerza, Waters temió que el festival colapsara.

“La gente me pide que simplemente elimine el logotipo de la embajada. Les digo: 'No lo voy a hacer'”, declaró a JNS. (Señaló que las embajadas de otros países ofrecen financiación similar para que los artistas vengan a Richmond).

Una publicación cultural local, que según Waters tiende a publicar avances “divertidos” del festival, la presionó en una entrevista sobre si cree que Israel está cometiendo genocidio en Gaza.

"No", le dijo al entrevistador. "De lo que prefiero hablar es de Hamás".

“Me sometió a una serie de preguntas durante los siguientes 30 a 45 minutos solo sobre este tema”, dijo.

El entrevistador le preguntó sobre la determinación de una comisión de la ONU de que Israel era culpable de genocidio. "Realmente me da igual lo que digan las Naciones Unidas", declaró a JNS sobre su respuesta al entrevistador.

Waters tiene un posgrado en Relaciones Internacionales con especialización en Oriente Medio. Declaró a JNS que cuanto más aprende, más se da cuenta de lo que no entiende.

“Pero lo que sí sé es que mi trabajo de posgrado trataba sobre Hezbolá. Sé cómo funcionan estos grupos terroristas. He leído. He investigado. Sé que lo que hacen es poner a su gente en la línea de fuego”, dijo Waters al entrevistador.

Ella dijo a JNS que le preguntó al entrevistador por qué no preguntaba ni escribía sobre el ataque de Hamas del 7 de octubre y las atrocidades cometidas contra civiles.

Waters señaló que el Centro Comunitario Judío local también fue blanco de ataques el año pasado por participar en el festival. "Hago un llamado a toda nuestra comunidad —judía, no judía, todos nosotros— a alzar la voz", dijo. "No se puede tener un pie dentro y otro fuera".

Varias películas israelíes ganaron premios en el festival de este año, incluida una película romántica sobre un sobreviviente del Holocausto, y debido a los boicots, una compañía de ventas de películas israelí le pidió a Waters que se uniera a una delegación a Israel de cineastas y personas de la industria.

Los participantes se reunieron con sobrevivientes del 7 de octubre y recorrieron los lugares. Waters, quien se encuentra actualmente en Israel en un viaje de dos semanas y planea regresar en noviembre para un festival de música israelí, declaró a JNS que espera poder reunirse también con palestinos.

A principios de esta semana, visitó los kibutz afectados por los ataques del 7 de octubre cerca de Gaza y el lugar del festival Nova.

"¿Por qué estas historias no salen a la luz?", se lamentó. "Me temo que todos estamos perdiendo esta batalla".

