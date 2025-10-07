Rubio reafirma su "inquebrantable" apoyo a Israel y denuncia el "preocupante" aumento del odio a los judíos

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 7 de octubre, 2025

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio conmemoró el martes el segundo aniversario de la masacre de Hamás del 7 de octubre. 7 de octubre, reafirmando el apoyo "inquebrantable" de la administración Trump al derecho de Israel a defenderse y denunciando el "preocupante" aumento del antisemitismo en todo el mundo.

Rubio recordó que la invasión palestina mató a más de 1.200 hombres, mujeres y niños -entre ellos 46 estadounidenses- y que los terroristas tomaron cautivos a otros 254, entre ellos 12 ciudadanos estadounidenses.

"A día de hoy, 48 rehenes permanecen en cautiverio de Hamás, incluidos los restos de los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra", dijo.

"Estados Unidos reafirma su apoyo inquebrantable al derecho de Israel a existir, a defenderse y a garantizar la seguridad de su pueblo", prosiguió, y añadió: "Mientras Estados Unidos conmemora este trágico aniversario y honra a las víctimas, renovamos nuestra determinación de impedir que semejante maldad vuelva a repetirse."

Rubio subrayó que el presidente de Estados Unidos Donald Trump está liderando el esfuerzo internacional "para asegurar la liberación de todos los rehenes, poner fin al gobierno de Hamás en Gaza y avanzar hacia una paz duradera que garantice no solo la seguridad de Israel, sino la paz generacional y la prosperidad para la región.".

Desde el 7 de octubre, señaló, se ha producido"un preocupante aumento" del antisemitismo que amenaza a las comunidades judías de todo el mundo, insistiendo en que no puede haber "ningún compromiso" con el odio a los judíos.

"Seguimos condenando todos los actos de terrorismo y antisemitismo contra Israel, y hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye a Israel en este doloroso aniversario", añadió Rubio.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también conmemoró la ocasión, tuiteando: "En este segundo aniversario de los terribles atentados terroristas del 7 de octubre, recordamos a todos los inocentes brutalmente asesinados por Hamás. "Y seguimos condenando todos los actos de terrorismo y antisemitismo contra Israel.".

"Y continuamos trabajando por el plan del presidente Trump para traer a casa a los rehenes restantes y construir una paz duradera para todos", escribió Vance.

© JNS