Cuomo exige a Mamdani que rechace "inequívocamente" la frase "globalizar la intifada"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 6 de octubre, 2025

En vísperas del segundo aniversario de los atentados terroristas de Hamás, el 7 de octubre de 2023, Andrew Cuomo, ex gobernador de Nueva York y actual candidato a la alcaldía de la ciudad, pidió al asambleísta estatal y favorito en las encuestas, Zohran Mamdani, que condene oficialmente la frase "globalizar la intifada".

"Seamos claros: los llamamientos a 'globalizar la intifada' no son eslóganes abstractos, son apelaciones a la violencia contra los judíos. No hay justificación, ni contexto, ni equivalencia moral que excuse ese lenguaje o esa intención", reza una declaración de Cuomo, que se presenta como independiente.

Añadió que "Mamdani sigue apelando a juegos de palabras en lugar de demostrar claridad moral. Hoy, vuelvo a pedirle -directa e inequívocamente- que denuncie esta frase y rechace cualquier movimiento que glorifique la violencia o tenga como blanco al pueblo judío".

El socialdemócrata ha criticado con frecuencia a Israel, acusando al Estado judío de crímenes de guerra en su lucha contra Hamás en Gaza, y ha dicho que haría detener al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si el dirigente va a Nueva York.

