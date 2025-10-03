Ben-Gvir arremete contra Greta Thunberg y sus amigos de la flotilla por considerarlos "partidarios del terror"

Publicado por Steve Linde 3 de octubre, 2025

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, arremetió el viernes contra la activista sueca por el clima "Greta Thunberg y sus amigos pro-Hamas" a bordo de la "Flotilla Global Sumud" interceptada por Israel en rumbo a Gaza esta semana.

"Son todos terroristas", dijo Ben-Gvir. "Apoyan a asesinos, apoyan a Gaza, apoyan a terroristas. Son partidarios del terror. Aquí no hay ayuda humanitaria".

Un vídeo del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí mostraba a Thunberg, la más famosa de los más de 250 activistas detenidos, sentada en una cubierta rodeada por soldados de las FDI en su segunda flotilla a Gaza. Otro destacado pasajero detenido fue Mandla Mandela, nieto del difunto líder sudafricano Nelson Mandela, que se convirtió al Islam.

En una carta obtenida por JNS, su hermana, Ndileka Mandela, describiéndose a sí misma como la "primera y mayor nieta" de Mandela, hizo un llamamiento el jueves al ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, "para que se comprometa urgentemente con las autoridades israelíes, pidiendo la liberación inmediata e incondicional del jefe Mandla Mandela y de todos los detenidos".

Y añadió: "El único propósito de la flotilla era entregar alimentos de ayuda humanitaria, suministros médicos, pañales y otros artículos esenciales de socorro al pueblo de Palestina. La delegación estaba formada por activistas por la paz cuya misión se basaba únicamente en principios humanitarios y no suponía ninguna amenaza para el Estado de Israel."

Israel declaró a última hora del jueves finalizada la "Flotilla Global Sumud", tras interceptar decenas de embarcaciones que intentaban romper el bloqueo naval de la Franja de Gaza, gobernada por Hamás. La última embarcación de la flotilla que pretendía romper el bloqueo marítimo de Israel sobre Gaza fue interceptada a primera hora del viernes.

Según los militares, debido a problemas mecánicos, el buque quedó rezagado respecto a los otros 41 barcos, todos los cuales fueron interceptados por la Marina israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron de que los buques de la flotilla fueron detenidos sin incidentes y que los pasajeros se encontraban "a salvo y en buen estado de salud" antes de ser deportados de vuelta a Europa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel se burló de la flotilla calificándola de montaje y publicó en X que "nunca se trató de la ayuda. Siempre fue por la provocación". Dijo que la policía israelí estaba buscando los suministros humanitarios prometidos, "pero hasta ahora no han encontrado gran cosa".

Mientras tanto, se informa de que otra flotilla se dirige hacia Gaza en otro intento de romper el bloqueo marítimo israelí.

La Coalición de la Flotilla de la Libertad dijo que un barco llamado Conscience había zarpado de Italia el miércoles con unos 100 activistas a bordo, incluidos trabajadores sanitarios y periodistas, uniéndose a otros ocho barcos que partieron una semana antes.

