DHS: un juez federal aviva las "brasas del odio" al fallar en contra de la deportación de manifestantes anti-Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 1 de octubre, 2025

William Young, juez superior del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, dictaminó el martes que la Administración Trump violó la Primera Enmienda al tratar de deportar a manifestantes anti-Israel basándose únicamente en sus opiniones.

En su fallo, Young afirmó que el secretario de Estado Marco Rubio, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y sus empleados "actuaron de forma concertada para abusar de los amplios poderes de sus respectivas oficinas" para deportar a manifestantes antiisraelíes no ciudadanos "principalmente por su discurso político protegido por la Primera Enmienda."

La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios y sus capítulos en la Universidad de Harvard, la Universidad de Rutgers y la Universidad de Nueva York y la Asociación de Estudios de Oriente Medio presentaron la demanda contra Rubio, Noem, el presidente estadounidense Donald Trump y Todd Lyons, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Miembros de los grupos de profesores dijeron que ver cómo la Administración Trump apuntaba a Mahmoud Khalil, graduado de la Universidad de Columbia y organizador y portavoz de protestas antiisraelíes en el campus, y a Rumeysa Ozturk, de nacionalidad turca y estudiante de doctorado en la Universidad de Tufts, a quien el ICE detuvo por apoyar a Hamás, les hizo temer compartir sus opiniones sobre Israel.

Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado estadounidense, declaró a JNS que "Estados Unidos no tiene ninguna obligación de permitir que extranjeros vengan a nuestro país, cometan actos de odio antiamericano, proterrorista y antisemita o inciten a la violencia."

"Continuaremos revocando los visados de aquellos que pongan en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos", dijo.

Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Seguridad Nacional de Estados Unidos para Asuntos Públicos, dijo a JNS que "menos de una semana después de un ataque terrorista en una instalación del ICE en Dallas, un juez cobarde está difamando y demonizando a las fuerzas del orden federales."

"Nuestros agentes de la ley federal se enfrentan a un aumento del 1.000% en los asaltos contra ellos, doxing en línea sin precedentes de nuestros agentes y sus familias, y están siendo acosados y golpeados con piedras y cócteles molotov", dijo McLaughlin.

"Es desalentador que, incluso después del ataque terrorista y las recientes detenciones de alborotadores con armas fuera de las instalaciones del ICE, este juez decida avivar las brasas del odio", dijo a JNS.

