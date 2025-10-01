"Tres o cuatro días": Trump presiona a Hamás para que acepte el plan de paz

Donald Trump dijo el martes que Hamás tiene "tres o cuatro días" para responder a su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza.

"Todos los países árabes se han apuntado a la propuesta. Todos los países musulmanes están de acuerdo. Israel también", dijo el presidente a los periodistas desde el jardín sur de la Casa Blanca antes de subir al Marine One. "Sólo estamos esperando a Hamás, y Hamás lo hará posible o no, y si no lo hace, va a ser un final muy triste", dijo.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aceptó públicamente el plan durante una visita a Washington el lunes.

El martes, sin embargo, un alto funcionario de Hamás dijo a la BBC que la organización terrorista probablemente rechazará la propuesta, diciendo que "sirve a los intereses de Israel" e "ignora los del pueblo palestino".

El funcionario dijo que es probable que la organización palestina rechace la exigencia de desarmarse. La cadena pública británica también informó de que se opone al despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIS) temporal, "que considera una nueva forma de ocupación".

El grupo terrorista Yihad Islámica Palestina rechazó el plan el martes.

Se espera que las discusiones duren varios días

Hamás inició la guerra con una invasión masiva del noroeste del Néguev el 7 de octubre de 2023, asesinando a unas 1.200 personas y secuestrando a 251 para llevarlas a Gaza. Aún quedan 48 rehenes, 20 de los cuales se cree que están vivos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar confirmó el martes que el grupo terrorista está estudiando la propuesta que le han presentado Doha y El Cairo y que Turquía iba a unirse a las conversaciones de mediación a lo largo del día.

"Qatar y Egipto han entregado el plan a Hamás. El jefe de los servicios de inteligencia egipcios participó ayer en una reunión con una delegación del grupo, y el movimiento ha prometido estudiarlo. Todavía es demasiado pronto para responder", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí, Majed al-Ansari, a Doha News en la rueda de prensa semanal.

Los medios estatales turcos informaron de que Ibrahim Kalin, director de la Organización Nacional de Inteligencia (MİT) del país, llegó a Doha el martes. Se espera que las conversaciones, en las que también participan otras facciones palestinas, duren varios días.

"Queremos que devuelvan a los rehenes y un buen comportamiento"

La BBC informó de que se cree que el actual comandante militar de Hamás en Gaza, Ezz al-Din al-Haddad, tiene la intención de continuar la lucha en lugar de aceptar el plan propuesto. Las fuerzas israelíes están llevando a cabo una operación de gran envergadura en el corazón de la ciudad de Gaza, uno de los últimos bastiones que le quedan al grupo terrorista junto con los campamentos centrales.

"Con Hamás, lo queremos muy sencillo. Queremos a los rehenes de vuelta inmediatamente, y queremos un buen comportamiento", dijo Trump. "Muy, muy simple. No se puede ser más simple. Piensen en ello. Hemos firmado con todos los países de Oriente Medio. Eso es como algo casi imposible, nunca se ha hecho antes. Esto es más que Gaza. Gaza está mezclada, pero Gaza es solo una parte de ello", dijo Trump.

En caso de que Hamás rechace la propuesta de Trump, el presidente dijo que se daría luz verde a Jerusalén para terminar el trabajo.

"Les dejaría ir y hacer lo que tienen que hacer. Ya saben, hemos matado a unos 25.000 terroristas. Así que ciertamente pagaron un alto precio por el 7 de Octubre. El de ahora es un grupo completamente nuevo. Su cúpula ha muerto tres veces, así que han pagado un alto precio. Pero ya saben, vienen y vienen y siguen viniendo", dijo Trump.

"Esperamos que tengan una vida agradable y tranquila. Tal vez no ocurra, pero si ocurre, será una de las cosas más grandes que jamás hayan sucedido. Tendremos paz de verdad en Oriente Medio", dijo el presidente.

© JNS