Un plan estadounidense pretende desplazar el suministro de medicamentos de China a Oriente Medio

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de septiembre, 2025

Una iniciativa estadounidense busca romper la dependencia de Estados Unidos de China para los productos farmacéuticos, en particular los medicamentos genéricos, trasladando la fabricación a países más amigos, como los firmantes de los Acuerdos de Abraham.

Aunque existe una preocupación generalizada por la dependencia de Estados Unidos de los productos chinos, la inquietud por la exposición de la cadena de suministro farmacéutico estadounidense a China se disparó tras la pandemia de COVID-19 en 2020.

Algunas estimaciones afirman que China controla hasta el 80%-90% del suministro mundial de ingredientes farmacéuticos activos (API, por sus siglas en inglés), los productos de un medicamento responsables de sus efectos terapéuticos.

Cathy McMorris Rodgers, excongresista republicana por el Estado de Washington, está ayudando a impulsar la iniciativa como miembro principal de la U.S. Israel Education Association (USIEA), un grupo con sede en Alabama que educa a altos dirigentes gubernamentales para fortalecer la relación entre Estados Unidos e Israel.

Rodgers, que sirvió 20 años en el Congreso, presidiendo el Comité de Energía y Comercio y ayudó a fundar el Caucus de los Acuerdos de Abraham, dijo a Fox News Digital el 27 de septiembre que las cadenas de suministro farmacéutico de Estados Unidos se han vuelto peligrosamente vulnerables ya que "muchas de ellas están controladas por China".

Los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump han impulsado a muchas compañías farmacéuticas a regresar a Estados Unidos, dijo Rodgers, pero con los genéricos, "que son el 92% de las recetas en nuestra nación", la regulación y los costes laborales hacen que su fabricación en tierra sea extremadamente cara.

Por otro lado, los países de los Acuerdos de Abraham, como Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros, podrían desempeñar un papel fundamental en el abastecimiento de Estados Unidos, dijo.

"Es una idea cuyo momento ha llegado, creo, y serviría tanto para garantizar nuestra seguridad nacional como para evitar nuestra dependencia de naciones extranjeras adversarias como China para estas cadenas de suministro", dijo Rodgers a Fox News Digital.

Ella lo llamó "apuntalamiento amigo".

Una de las principales prioridades es establecer una oficina de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en la región de Oriente Medio, algo que podría lograrse este año, dijo.

Establecer acuerdos de compra con Medicare y Medicaid es también un primer paso importante.

Señalando que los Acuerdos de Abraham han sido un gran éxito a nivel gubernamental, Rodgers dijo que la iniciativa farmacéutica reforzaría aún más los lazos entre los signatarios mediante la construcción de su relación económica. "Esta es la clave, creo, para ayudarle a traer la paz y la seguridad en esta región", sostuvo.

"Israel es líder en investigación y avances. Y tiene muchas empresas interesantes. Pero estos otros países también están invirtiendo en fabricación. Quieren diversificarse de lo que históricamente han sido [economías] más dominadas por la energía y el petróleo. Así que están invirtiendo mucho dinero", afirmó Rodgers.

Los Acuerdos de Abraham, firmados entre 2020 y 2021, incluyen a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán.