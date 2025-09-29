Israel elimina a un comandante de Hamás de la masacre del 7 de Octubre

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de septiembre, 2025

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este domingo la eliminación de Hasan Mahmoud Hasan Hussein, un comandante de la compañía Nukhba en el Batallón Bureij de Hamás que participó en la masacre del 7 de octubre de 2023.

Hussein operaba junto a Muhammad Abu Atiwi, eliminado en octubre de 2024, y ambos dirigieron el ataque contra el refugio antibombas de la ruta 232 en el kibutz Re'im. También participó en el secuestro de civiles israelíes, según los militares.

Como comandante de Nukhba, Hussein dirigió y llevó a cabo múltiples ataques contra tropas de las FDI durante la guerra en la Franja de Gaza.

El lunes por la tarde, terroristas palestinos dispararon dos cohetes hacia comunidades civiles israelíes desde el norte de la Franja, declararon las FDI.

"Se realizaron intentos de interceptación hacia los lanzamientos, que no cruzaron a territorio israelí y cayeron dentro de la Franja de Gaza", según las FDI, que precisaron que se activaron sirenas antiaéreas en algunas zonas abiertas.

Durante las últimas semanas, la 188ª Brigada Blindada y la 828ª Brigada de las FDI han estado operando en la zona de Ciudad de Gaza como parte de la Operación Carros de Gedeón II.

Las tropas han eliminado a decenas de terroristas, han desmantelado pozos de túneles y rutas subterráneas y han descubierto armas ocultas en barrios civiles, informó el Ejército.

Las FDI informaron el lunes por la mañana de que sus soldados habían descubierto y neutralizado artefactos explosivos durante recientes operaciones terrestres en la zona de la Ciudad de Gaza, incluido uno oculto en el interior de una estructura de varios pisos.

Según los militares, un avión no tripulado identificó un artefacto trampa oculto bajo una manta en la sexta planta del edificio, que posteriormente fue desmantelado sin que se produjeran víctimas. También se encontraron otras armas y explosivos destinados a atentados contra soldados.

También en la Ciudad de Gaza, un terrorista que disparó granadas de mortero contra soldados murió en un ataque de la Fuerza Aérea israelí, según el comunicado de las FDI.

Los soldados israelíes "eliminaron a terroristas, desmantelaron infraestructuras terroristas y neutralizaron artefactos explosivos que pretendían dañar a las tropas en la zona", señalaron los militares. "Además, las tropas de las FDI desmantelaron estructuras que fueron utilizadas por los terroristas para llevar a cabo la vigilancia de las tropas de las FDI", agregaron.

Durante operaciones paralelas en Jan Yunis, en el sur, soldados de las FDI eliminaron a operativos terroristas que fueron avistados en sus inmediaciones. Además, la Marina israelí atacó un depósito de armas de Hamás.

El domingo, los soldados descubrieron a un terrorista que intentaba colocar un artefacto explosivo cerca de un vehículo blindado de transporte de tropas y abrieron fuego contra él, eliminándolo en el lugar. Poco después, identificaron otra célula terrorista en la misma zona y la atacaron en una operación conjunta en la que participaron el Centro de Control de Incendios de la brigada y una nave de la Fuerza Aérea israelí.

También el domingo, las FDI destruyeron un rascacielos de Hamás en la zona de la Ciudad de Gaza que contenía infraestructura terrorista utilizada para planificar y lanzar ataques contra las fuerzas israelíes, según el Ejército.

"Otra torre terrorista se derrumba en Gaza, uniéndose a las muchas centenas que han caído antes que ella", dijo el domingo el ministro de Defensa israelí Israel Katz.

"Los hermanos Sinwar destruyeron Gaza, y su sucesor [Ezz el-Din al-Haddad] la está destruyendo, hasta que todos los rehenes sean liberados y Hamás se desarme", añadió.

Las FDI manifestaron que se tomaron medidas para minimizar el daño a civiles antes del ataque, incluyendo advertencias previas, el uso de municiones de precisión y vigilancia aérea.

"Hamás y otras organizaciones terroristas en la Franja de Gaza violan sistemáticamente el derecho internacional, explotando la infraestructura civil y utilizando a la población de Gaza como escudos humanos", afirmaron las FDI.

Trump busca bloquear la prohibición de Israel en el Mundial

La Administración Trump se ha comprometido a intervenir e impedir cualquier esfuerzo para expulsar a Israel del fútbol internacional antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó Sky News este jueves.



"Trabajaremos absolutamente para detener por completo cualquier esfuerzo para intentar prohibir a la selección nacional de fútbol de Israel de la Copa del Mundo", dijo un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos al canal de noticias británico.



Los blanquiazules compiten actualmente en la fase de clasificación europea para el Mundial, organizada por la UEFA. El torneo del próximo año será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México. Trump ha hablado de su orgullo por acoger la competición de fútbol, así como los Juegos Olímpicos de verano de 2028 en Los Ángeles. Estados Unidos también celebrará su 250 aniversario el próximo año.

