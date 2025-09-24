Imágenes de las FDI muestran a terroristas disparando desde un hospital en la Ciudad de Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 24 de septiembre, 2025

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundieron este miércoles imágenes de terroristas palestinos abriendo fuego desde el hospital de Shifa, en la Ciudad de Gaza.

"El uso de un hospital en funcionamiento es una prueba más del modus operandi cínico y sistemático de Hamás de explotar la infraestructura civil como puestos de mando terroristas con personal", afirmaron las FDI.

Los militares añadieron que el incidente, que tuvo lugar hace varios días, demuestra que Hamás pone a sabiendas en peligro las vidas de pacientes, personal médico y civiles inocentes en la Franja.

"Las FDI continuarán operando resueltamente para frustrar la actividad terrorista, al tiempo que se adhieren al derecho internacional y mitigan el daño a los civiles", continuó el comunicado.

En abril de 2024, las FDI completaron una operación de dos semanas para desmantelar una insurgencia de Hamás en el hospital Shifa. La operación se llevó a cabo después de que los servicios de inteligencia indicaran que terroristas palestinos se habían reagrupado en el interior del centro médico.

Según los militares, unos 200 terroristas fueron abatidos y más de 500 miembros de Hamás y de la Yihad Islámica fueron detenidos.

Las agencias de espionaje estadounidenses han verificado las afirmaciones israelíes de que Hamás utilizaba el hospital de Shifa como centro de mando. Las FDI afirmaron que los terroristas palestinos mantuvieron a al menos tres rehenes en el centro médico.

⭕️ WATCH: Hamas terrorists fired live rounds from within the Shifa Hospital in Gaza City.



By using an active hospital as a terror launch post, Hamas endangers patients, medical staff and civilians, proving once again its systematic exploitation of civilian infrastructure.



The… pic.twitter.com/h39XT8cdS0 — Israel Defense Forces (@IDF) September 24, 2025

Hamás publica un vídeo propagandístico del rehén israelí Alon Ohel

El grupo terrorista Hamás ha publicado este lunes un vídeo propagandístico del rehén israelí Alon Ohel, una hora antes del inicio de Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío) en Israel.



La familia de Ohel ha pedido que no se publiquen fotos ni extractos del video.



"Nuestra familia está conmocionada y dolorida tras la publicación del video de Alon por Hamás. Es evidente que Alon está perdiendo visión en su ojo derecho, y parece delgado y angustiado", afirmaron los padres del joven secuestrado, Idit y Kobi, en un comunicado emitido por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.



"Exigimos que, como condición previa a cualquier negociación o ayuda adicional a Hamás, los oftalmólogos examinen a Alon y le proporcionen tratamiento", agregaron.

© JNS