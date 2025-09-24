Rubio: el reconocimiento del Estado palestino hizo descarrilar las conversaciones sobre los rehenes

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 24 de septiembre, 2025

El secretario de Estado Marco Rubio subrayó este martes que no existe un Estado palestino, a pesar de su reconocimiento por parte de varios países occidentales esta semana, y dijo que la iniciativa diplomática liderada por Francia y Arabia Saudí en realidad había desbaratado los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

"No existe un Estado palestino, no importa cuántos documentos publiquen, y la única forma de que exista es si se negocia con Israel, lo que ahora mismo es imposible porque están en guerra con Hamás", declaró Rubio a CBS News en una entrevista.

Señaló que el grupo terrorista "masacró" a unos 1.200 israelíes durante su masacre del 7 de octubre de 2023. "Mientras eso siga ocurriendo, todo el asunto es irrelevante; es casi un proyecto de vanidad para un par de estos líderes mundiales", manifestó.

El lunes, el presidente francés Emmanuel Macron, junto con los líderes de Bélgica, Luxemburgo, Malta y Mónaco, reconoció un Estado palestino en una cumbre en Nueva York. La medida siguió a acciones similares del Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal el día anterior.

Rubio subrayó que la iniciativa diplomática ha tenido, de hecho, un impacto negativo. "En realidad, ha hecho descarrilar las conversaciones en curso y ha dificultado aún más que Hamás haga concesiones que podrían haber puesto fin a esta situación", declaró.

No obstante, añadió que aún existe una "ventana de oportunidad" para perseguir un acuerdo de alto el fuego a cambio de rehenes, y que el presidente Donald Trump era el único líder en el mundo que puede mediar en esa resolución.

También el martes, Rubio aclaró en una entrevista con FOX & Friends que la Administración Trump rechaza las medias tintas y exige a Hamás la liberación inmediata de los 48 rehenes de una vez.

El máximo diplomático estadounidense también desestimó las informaciones aparecidas en los medios de comunicación según las cuales Washington habría recibido una carta de Hamás solicitando un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de diez rehenes israelíes.

"No hemos visto la carta, no tenemos esa carta, y aunque la tuviéramos, no importaría", dijo Rubio. "El presidente ya lo ha dejado claro: no le interesan 60 días ni diez personas. Quiere que salgan todos los rehenes, los 48, incluidos los 20 que están vivos", agregó.

Hamás difunde un video propagandístico del rehén israelí Alon Ohel

El grupo terrorista Hamás ha publicado este lunes un vídeo propagandístico del rehén israelí Alon Ohel, una hora antes del inicio de Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío) en Israel.



La familia de Ohel ha pedido que no se publiquen fotos ni extractos del video.



"Nuestra familia está conmocionada y dolorida tras la publicación del video de Alon por Hamás. Es evidente que Alon está perdiendo visión en su ojo derecho, y parece delgado y angustiado", afirmaron los padres del joven secuestrado, Idit y Kobi, en un comunicado emitido por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.



"Exigimos que, como condición previa a cualquier negociación o ayuda adicional a Hamás, los oftalmólogos examinen a Alon y le proporcionen tratamiento", agregaron.

© JNS