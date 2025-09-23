Trump extiende sus "más cálidos saludos" a la comunidad judía por Rosh Hashaná

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 23 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump extendió este lunes sus "cálidos saludos" al pueblo judío por Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío), calificándolo de "tiempo sagrado de oración, comunidad y reflexión espiritual.

"Durante este tiempo sagrado, los creyentes judíos comienzan los Diez Días de Arrepentimiento, que culminan en Yom Kipur (Día del Perdón), el día más sagrado del año en el judaísmo", señaló Trump en un comunicado.

"Mientras la comunidad judía se reúne para este momento especial de renovación espiritual, mi Administración se compromete de nuevo a defender la libertad religiosa y a poner fin a la persecución basada en la fe, incluido el flagelo del antisemitismo. Por encima de todo, nos comprometemos a construir un futuro de paz y a reconocer la dignidad impresa en cada alma humana", agregó.

Trump concluyó ofreciendo sus "mejores deseos y sinceras oraciones para una temporada de reflexión y renovación. ¡Que tengan un Rosh Hashaná bendecido!".

© JNS