El Gobierno de Trump presiona para vender armas a Israel por un valor de $6.000 millones

Donald Trump y Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca en abril de 2025

Publicado por Mike Wagenheim 21 de septiembre, 2025

Al parecer, la Administración Trump busca la aprobación del Congreso para un paquete de armas a Israel valorado en unos $6.000 millones.

La solicitud fue presentada a los líderes republicanos y demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y del Comité de Relaciones Exteriores del Senado antes del ataque israelí del 9 de septiembre contra objetivos de Hamás en Qatar, informó The Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Según el informe, el ataque en Doha, que Washington calificó de contraproducente, no ha alterado la postura de la Administración Trump sobre la medida. Los líderes de los paneles de la Cámara de Representantes y el Senado deben aprobarlo antes de que se notifique formalmente al pleno del Congreso.

Según los informes, la venta propuesta incluye $3.800 millones para 30 helicópteros AH-64 Apache y $1.900 millones para 3.250 vehículos de combate de infantería. Se solicitan $750 millones adicionales para piezas de apoyo para vehículos blindados de transporte de tropas y fuentes de alimentación.

El equipo se entregaría a lo largo de dos o tres años, con financiación proporcionada a través del programa de financiación militar exterior de Estados Unidos, según el Journal.

