Las FDI atacan más de 100 objetivos terroristas mientras se expande la operación terrestre en la ciudad de Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 20 de septiembre, 2025

Las Fuerzas de Defensa de Israel ampliaron el viernes las operaciones en la ciudad de Gaza, eliminando a terroristas mediante disparos de tanques, vehículos aéreos no tripulados armados y ataques aéreos, al tiempo que desmantelaron infraestructuras terroristas y localizaron armas en la zona.

Entre los activos de Hamás destruidos había pozos de túneles, estructuras con trampas explosivas, puestos de francotiradores y edificios utilizados por los terroristas.

En un encuentro, tropas de la 162 División identificaron a varios terroristas a unos 200 metros de las posiciones de las FDI y los eliminaron mediante un rápido tiro al blanco.

Los soldados localizaron numerosas armas, incluidos fusiles y granadas, y también descubrieron un artefacto explosivo escondido entre los escombros por terroristas de Hamás. Las tropas desmantelaron asimismo más de 20 emplazamientos de infraestructura militar, incluidos puestos de observación.

En las últimas 24 horas, la Fuerza Aérea israelí atacó aproximadamente 100 objetivos en toda Gaza, incluidos emplazamientos militares subterráneos, depósitos de armas y células terroristas.

Mientras tanto, las FDI continúan sus operaciones en el norte de la Franja de Gaza. Durante su actividad, los soldados dirigieron un avión de la IAF que mató a Sim Mahmoud Yusuf Abu Alkhir, jefe adjunto de Inteligencia Militar del Batallón Bureij de Hamás.

Según las FDI, el terrorista estaba implicado en la planificación y ejecución de atentados tanto contra tropas como contra zonas civiles israelíes.

Antes del ataque, se tomaron medidas para minimizar los daños colaterales, incluyendo el uso de municiones de precisión y vigilancia aérea.

En el sur de la Franja de Gaza, las tropas de las FDI siguen avanzando en las zonas de Jan Yunis y Rafah, eliminando a los terroristas que suponían una amenaza ydestruyendo decenas de activos de Hamás.

El jueves por la noche, las FDI anunciaron que cuatro soldados habían muerto en la explosión de un artefacto explosivo improvisado en el sur de Gaza. Los soldados muertos fueron identificados como el mayor Omri Chai Ben Moshe, de 26 años, de Moshav Tzafria; el teniente Ron Arieli, de 20 años, de Hadera; el teniente Eran Shelem, de 23 años, del kibutz Ramat Yohanan; y el teniente Eitan Avner Ben Itzhak, de 22 años, de Har Bracha.

El número de muertos entre las tropas israelíes desde el inicio de la incursión terrestre en Gaza el 27 de octubre de 2023 asciende ahora a 464, y a 910 en todos los frentes desde la masacre dirigida por Hamás el 7 de octubre de 2023.

El ministro de Defensa Israel Katz dijo el miércoles que las fuerzas israelíes derribaron 25 "torres del terror" en la ciudad de Gaza al comienzo de las principales operaciones terrestres en el último bastión de Hamás el día anterior.

Katz advirtió que si Hamás no libera a los 48 rehenes restantes y depone las armas, entonces "Gaza será destruida y convertida en un monumento a los violadores y asesinos de Hamás."

El jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir, realizó el martes una evaluación de la situación en la Franja, en la que elogió a los soldados y les instó a "intensificar los golpes contra Hamás y derrotar con decisión a la Brigada de la Ciudad de Gaza."

Zamir dijo que las fuerzas estaban llevando a cabo "el deber más moral e importante-la devolución de todos los rehenes y el desmantelamiento de las capacidades militares y de gobierno de Hamás."

© JNS