Stefanik asegura que Médicos Sin Fronteras debe ser investigada por reflejar la propaganda de Hamás

Stefanik citó informes recientes de los medios de comunicación que sugieren que el grupo, conocido internacionalmente como Médicos Sin Fronteras, ha "orquestado un bombardeo mediático en curso y ha pagado anuncios en los que acusa a la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos, de asesinato orquestado y difunde otras falsedades incendiarias."

Las acusaciones vertidas en esos anuncios"reflejan la propaganda impulsada continuamente por Hamás", amenazando los esfuerzos de la fundación por proporcionar ayuda en Gaza eludiendo al mismo tiempo el saqueo y la especulación de Hamás, afirmó Stefanik.

La fundación se creó como mecanismo de distribución alternativo o complementario a las Naciones Unidas, cuyos convoyes han sido objeto de numerosos saqueos, según datos de la ONU.

Stefanik escribió a Bondi que al "utilizar su plataforma y sus recursos para amplificar la desinformación alineada con Hamás", Médicos Sin Fronteras "puede cruzar bien el umbral de la actividad ilegal".

La Ley Antiterrorista "deja claro que ningún individuo u organización puede proporcionar apoyo material a un grupo terrorista designado, incluso a través de la propaganda", señaló Stefanik.

La congresista también escribió que Médicos Sin Fronteras no ha incluido la difícil situación de los rehenes de Gaza en ninguno de sus materiales promocionales y no ha "hecho campaña para que reciban tratamiento médico".

También señaló actuaciones cuestionables del personal de Médicos Sin Fronteras, incluido un miembro del personal al que las autoridades israelíes acusan de ser un experto en cohetes para el grupo terrorista palestino Yihad Islámica. Otro instó públicamente a los palestinos a "luchar y morir como mártires".

Médicos Sin Fronteras es una organización sin ánimo de lucro registrada en Estados Unidos, lo que conlleva prohibiciones de actividad política. Stefanik pidió a Bondi que investigara también posibles violaciones de estas últimas.

La congresista calificó el asunto de "cuestión de seguridad nacional, de protección de los contribuyentes y donantes estadounidenses y dedefensa de las organizaciones humanitarias legítimasen una de las zonas de conflicto más peligrosas del mundo."

