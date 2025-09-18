Dos israelíes asesinados en un atentado terrorista en el cruce de Allenby con Jordania

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de septiembre, 2025

Un terrorista jordano asesinó a dos israelíes en un ataque combinado de disparos y apuñalamiento en el Cruce Allenby de Israel con el Reino Hachemita el jueves por la tarde, dijeron funcionarios médicos.

El grupo de respuesta a emergencias médicas Magen David Adom confirmó que sus paramédicos atendieron a dos hombres, uno de unos 60 años y otro de unos 20, por heridas de bala. Posteriormente fueron declarados muertos.

"Tras el informe inicial relativo a un tiroteo adyacente al cruce de Allenby, un terrorista llegó en un camión que transportaba ayuda humanitaria desde Jordania y abrió fuego", declararon las Fuerzas de Defensa de Israel.

"Las fuerzas de seguridad abatieron al terrorista en el lugar de los hechos", añadió.

Los militares dijeron que los soldados estaban realizando registros y rodearon la ciudad de Jericó, en el valle del Jordán, como parte de su respuesta al ataque.

Una fuente de seguridad israelí dijo al Canal 12 que el terrorista era un civil contratado por las Fuerzas Armadas jordanas para transportar ayuda a Gaza. Al parecer, atacó mientras esperaba a que inspeccionaran su camión.

Hace poco más de un año, el 8 de septiembre de 2024, un terrorista jordano abrió fuego en el cruce de Allenby, asesinando a tres israelíes. El Ejército israelí dijo que el terrorista se dirigió en un camión al cruce desde el lado jordano. Luego salió del vehículo y comenzó a disparar contra las fuerzas que custodiaban el cruce.

Tras el ataque, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió trabajar con Jordania para reforzar la frontera oriental del Estado judío y mantener "la paz y la seguridad" en la región fronteriza.

"En esta batalla de múltiples frentes, sabemos que necesitamos asegurar nuestra frontera oriental con Jordania. Es una frontera de paz", declaró el primer ministro. "Cooperamos con el Reino de Jordania para garantizar que siga siéndolo".

