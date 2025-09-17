Lanzan una campaña publicitaria en Times Square para boicotear al fútbol israelí

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 17 de septiembre, 2025

Una coalición de organizaciones y activistas antiisraelíes está haciendo un llamamiento a las federaciones internacionales de fútbol para que boicoteen al Estado judío, iluminando el martes una valla digital de Times Square para dar el pistoletazo de salida a la campaña.

El esfuerzo por apartar a los azules y blancos de la competición se adelanta a la Copa Mundial de la FIFA del próximo año, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio. El estadio MetLife de East Rutherford (Nueva Jersey), al otro lado del río Hudson desde Manhattan, donde se exhibe la valla publicitaria, acogerá ocho partidos, incluida la final.

Según el sitio web de la campaña, entre las exigencias a los dirigentes de las federaciones de fútbol figuran boicotear a la selección nacional de Israel y a los clubes israelíes y prohibir la entrada a los jugadores israelíes. El sitio llama a "inundar las federaciones", enumerando los números de teléfono de los responsables de las federaciones nacionales de fútbol de la UEFA en Bélgica, Inglaterra, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Escocia y España.

Entre los principales organizadores figuran el Comité Americano-Árabe contra la Discriminación, CodePink, Tech for Palestine, Gaza Tribunal, The Hind Rajab Foundation y Health Workers 4 Palestine.

Entre los activistas antiisraelíes que se unen a la campaña se encuentran Bobby Vylan, Craig Mokhiber y Liam Cunningham.

La campaña se centra en la falsa acusación de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza en su guerra de casi dos años contra Hamás, que se infiltró en el sur de Israel y masacró a 1.200 personas y secuestró a otras 215 el 7 de Octubre. Hamás ha jurado la destrucción de Israel y ha prometido repetir varias veces el 7 de Octubre. Por su parte, Jerusalén rechaza con vehemencia la acusación de genocidio, calificándola de libelo de sangre moderno contra el pueblo judío.

El sitio web de la campaña anima a sus seguidores a compartir material promocional, como una imagen en la que aparece un balón de fútbol ensangrentado adornado con una bandera israelí y el lema: "Bloquea el genocidio: Boicot a Israel". La valla publicitaria situada cerca de la intersección de Broadway y la calle 43 Oeste también acusa al Estado judío de cometer genocidio.

Según Reuters, el Comité Estadounidense-Árabe contra la Discriminación dijo que la empresa de vallas publicitarias aprobó el texto después de ver el martes un informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas que acusa a Israel de genocidio.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas en Ginebra, Daniel Meron, calificó el informe de "escandaloso" y "falso", diciendo que había sido redactado por "apoderados de Hamás", según Reuters.

"Israel rechaza categóricamente el libelo publicado hoy por esta comisión de investigación", dijo Meron.

El presidente israelí, Isaac Herzog, también condenó el informe.

"Mientras Israel defiende a su pueblo y busca la devolución de los rehenes, esta Comisión moralmente en bancarrota se obsesiona con culpar al Estado judío, blanqueando las atrocidades de Hamás y convirtiendo en acusadas a las víctimas de una de las peores masacres de los tiempos modernos", dijo.

Visitantes no bienvenidos en nuestro país

Un estudio del Centro Begin-Sadat de Estudios Estratégicos publicado a principios de este mes concluyó que la acusación de genocidio contra Israel se basaba en datos manipulados.

"Mientras Estados Unidos se prepara para acoger la Copa Mundial de la FIFA en 2026, los estadounidenses no debemos permitir que nuestros estadios se conviertan en plataformas para blanquear crímenes de guerra", declaró Abed Ayoub, director ejecutivo nacional del Comité Estadounidense-Árabe contra la Discriminación.

"Nos unimos a nuestros homólogos europeos y exigimos que todos los órganos rectores del fútbol adopten medidas inmediatas y decisivas para prohibir a Israel participar en competiciones internacionales", ha declarado Ayoub. "El mundo debe decirle a Israel que se acabó el juego, y que no hay lugar en el deporte para criminales de guerra".

La declaración no menciona a Hamás ni a otros grupos terroristas palestinos que han jurado la destrucción de Israel, ni las atrocidades del 7 de Octubre, ni a los 48 rehenes que Hamás aún mantiene cautivos. Tampoco menciona la explosión del antisemitismo mundial desde el ataque dirigido por Hamás.

"Si eres un aficionado al fútbol y estás cansado de ver el genocidio que está ocurriendo contra el pueblo en Palestina y que está teniendo lugar contra el pueblo en Gaza, entonces ahora es el momento de presionar a la Asociación de Fútbol y a las federaciones europeas de fútbol que os representan a vosotros y a vuestros países y aseguraros de que la selección nacional israelí, los equipos locales y los propios jugadores nunca pisan los campos del Reino Unido o de Europa", dijo Vylan en un comunicado grabado en vídeo.

Vylan y su banda incitaron a la violencia contra los sionistas y celebraron la muerte del activista conservador Charlie Kirk durante una actuación en Ámsterdam el sábado.

Según el Consejo Central Judío de los Países Bajos, la banda pidió a los fans que encontraran "sionistas" en las calles y "patearles la cara".

En junio, Estados Unidos revocó los visados a los miembros de la banda Bob Vylan, que se enfrentan a una investigación penal en el Reino Unido por liderar allí cánticos de "Muerte a las FDI" en el festival de Glastonbury.

"Los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país", declaró tras la decisión el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau. Bob Vylan tenía prevista una gira en noviembre.

Mientras tanto, la selección israelí de fútbol sigue compitiendo por la clasificación para el Mundial, ocupando actualmente el tercer puesto del Grupo I de la UEFA con nueve puntos, por detrás de Italia (nueve puntos con un partido menos) y Noruega (12 puntos), que ocupa el primer puesto. Estonia es cuarta y Moldavia, quinta. Israel se enfrenta a Noruega el 11 de octubre, a Italia el 14 y a Moldavia el 16 de noviembre.

El ganador del grupo avanza a la Copa Mundial, mientras que el segundo pasa a la segunda ronda del torneo de clasificación de la UEFA.

