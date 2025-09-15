Sa'ar denuncia al primer ministro español por enorgullecerse de las protestas contra Israel en la Vuelta a España

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de septiembre, 2025

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, arremetió el domingo contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que calificó de "deshonesto," y acusó de alentar las violentas protestas antiisraelíes que derivaron en la cancelación de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España.

"Hace unos días, el presidente del Gobierno de España lamentó no tener una bomba atómica 'para detener a Israel'. Hoy ha animado a los manifestantes a salir a la calle. La turba propalestina escuchó los mensajes de incitación y destrozó la carrera ciclista La Vuelta. Así, el evento deportivo, que siempre había sido una fuente de orgullo para España, fue cancelado", escribió en X el principal diplomático de Jerusalén, añadiendo que Sánchez y su gobierno socialista de izquierdas eran una "¡desgracia para España!".

La última etapa de la carrera de tres semanas fue cancelada en Madrid el domingo por la tarde cuando cientos de manifestantes propalestinos derribaron las barreras de seguridad y sobrepasaron parte del recorrido por el que iban a pasar los ciclistas. Los activistas se enfrentaron a la policía, que disparó gases lacrimógenos y cargó contra la multitud. Los manifestantes lanzaron botellas de agua y otros objetos contra la policía.

A primera hora del día, Sánchez dijo en un mitin del partido socialista en la ciudad de Málaga que sentía "orgullo" por las manifestaciones contra la guerra en Gaza y en apoyo a los palestinos que han interrumpido repetidamente la carrera, dirigidas principalemente contra el equipo Israel-Premier Tech.

"Hoy marca el final de la Vuelta", dijo Sánchez. "Nuestro respeto y reconocimiento a los atletas y nuestra admiración al pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina".

Más de 1.000 policías fueron desplegados en la capital con motivo de las manifestaciones, que según las autoridades españolas superaron las 100.000 personas.

El danés Jonas Vingegaard, dos veces campeón del Tour de Francia, fue declarado vencedor, ya que lideraba al entrar en la 21ª y última etapa.

"Es una pena que nos hayan arrebatado un momento tan eterno", dijo Vingegaard tras ganar su primera Vuelta. No hubo ceremonia en el podio.

"Tenía ganas de celebrar esta victoria con mi equipo y los aficionados. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no de forma que influya o ponga en peligro nuestra carrera", continuó.

Israel-Premier Tech es una entidad privada propiedad del promotor inmobiliario israelí-canadiense Sylvan Adams. La semana pasada, el equipo modificó sus uniformes para no mostrar el nombre de su equipo ante los violentos disturbios.

El alcalde conservador de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, culpó a Sánchez de la abrupta cancelación.

"(Es) una violencia de la que el presidente del Gobierno es directamente responsable por sus declaraciones de hoy por la mañana instigando a las protestas", dijo Martínez-Almeida. "Hoy es el día más triste desde que soy alcalde de esta gran ciudad".

El alcalde es miembro del opositor Partido Popular, que gobierna la región de Madrid y el ayuntamiento local. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, dijo en las redes sociales que "el Gobierno ha permitido e inducido la no finalización de la Vuelta y, de esta forma, una vergüenza internacional televisada a todo el mundo."

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo de extrema izquierda, Yolanda Díaz, líder de la alianza política Sumar, volvió a acusar falsamente a Israel de cometer genocidio en Gaza, acusación que Jerusalén niega con vehemencia.

"Israel no puede competir en ningún caso mientras siga cometiendo un genocidio", escribió. El 8 de septiembre, Sa'ar anunció que Díaz y otra ministra antiisraelí, Sira Rego, tenían prohibida la entrada en el Estado judío, citando declaraciones violentas y antisemitas que hicieron tras la masacre dirigida por Hamás del 7 de octubre de 2023.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó el mismo día a la embajadora de España en Israel, Ana María Salomón, para consultar sobre el anuncio del Estado judío de sanciones contra los dos miembros del Gabinete español.

Las acciones israelíes también se produjeron el mismo día en que Sánchez presentó nueve duras medidas contra Israel para "evitar el genocidio en Gaza".

El 9 de septiembre, España prohibió la entrada al ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich y a la ministra de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir.

El 11 de septiembre, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó a Sánchez de haber lanzado una "flagrante amenaza genocida" contra Israel a principios de semana.

El líder español dijo que Madrid "no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque 'España no tiene armas nucleares'", afirmó el primer ministro. "Eso es una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo. Aparentemente, la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el sistemático asesinato masivo de judíos en el Holocausto, no es suficiente para Sánchez", continuó Netanyahu. "Increíble".

El 8 de septiembre, al anunciar la serie de sanciones contra Israel para "impedir el genocidio en Gaza", Sánchez intentó explicar por qué Madrid no puede detener la guerra contra Hamás.

"España no tiene armas nucleares, ni portaaviones, ni grandes reservas de petróleo", dijo en su discurso nacional. "Por nuestra cuenta, no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que dejemos de intentarlo".

