Eric Adams afirma que la mejor manera de recordar el 11-S en el futuro es como la Pascua judía

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de septiembre, 2025

Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York, dijo a Jeff Simmons, del programa City Watch en WBAI 99.5 FM el 11 de septiembre que la mejor manera de recordar el sombrío día mientras pasa el tiempo es la forma en que los judíos celebran Pésaj (Pascua Judía).

"Hacer algo que me gusta que mis hermanos y hermanas judíos hacen en torno a la Pascua", dijo Adams a Simmons. "Constantemente recuerdan a la siguiente generación las luchas y la historia", agregó.

"Y cenar con tus familiares o seres queridos", manifestó. "O utilizar la tecnología y tener un Zoom con nuestros hijos pequeños. O simplemente hacer una reunión familiar", añadió.

El alcalde sostuvo que está viendo a algunas personas decir que Estados Unidos merecía ser atacado, y "estoy oyendo a jóvenes alabar a Bin Laden y a otros".

"Necesitamos realmente explicar la historia de lo que ocurrió ese día, por qué ocurrió y cómo se perdieron personas inocentes", declaró. "Eso es lo mejor que podemos hacer mientras reflexionamos sobre el 11 de septiembre de 2001", subrayó.

