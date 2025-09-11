Netanyahu honra a Trump en la ceremonia de un nuevo paseo marítimo de la ciudad Bat Yam

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 11 de septiembre, 2025

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu asistió este miércoles en Bat Yam a la ceremonia de colocación de la primera piedra de un nuevo paseo marítimo que llevará el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Estamos honrando al mejor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca", dijo el primer ministro en la ciudad de la costa mediterránea, justo al sur de Tel Aviv, donde estuvo acompañado por el embajador de Estados Unidos en Israel Mike Huckabee, el alcalde de Bat Yam Tzvika Brot y miembros del Ayuntamiento.

"El presidente Trump me habló varias veces de propiedades frente al mar. Me dijo que aquí tenemos unos activos costeros maravillosos. Habló de un lugar situado un poco al sur de aquí: Gaza. Dijo que debería convertirse en un lugar de paz, prosperidad y buena vida, no de terrorismo. Tiene razón", afirmó Netanyahu.

"Por eso le dije al alcalde de Bat Yam, mi querido amigo Tzvika Brot, que, en mi opinión, el paseo marítimo a lo largo de esta increíble orilla del mar debería llevar el nombre del presidente Trump. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí", prosiguió.

El líder israelí enumeró algunas acciones que el presidente estadounidense ha llevado a cabo en apoyo al Estado judío, como el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y el reconocimiento de la ciudad como capital israelí; el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán; la retirada del acuerdo nuclear con Irán y la unión a Israel para atacar las instalaciones nucleares iraníes.

"A lo largo de sus años de mandato, el presidente Trump se mantuvo repetidamente firme al lado de Israel, especialmente en los últimos meses frente a Irán y Hamás, y por la liberación de nuestros rehenes. El presidente eligió estar en el lado correcto de la historia, y le expresamos nuestra gratitud por ello", manifestó Brot.

