Israel libra una "guerra feroz" contra el terrorismo, dice Netanyahu tras el atentado de Jerusalén

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 8 de septiembre, 2025

Israel libra una "feroz guerra contra el terrorismo en varios frentes", declaró este lunes el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante una visita al lugar de un atentado terrorista en Jerusalén que se cobró la vida de seis personas a primera hora del día.

"Quiero transmitir el pésame a las familias de las víctimas y a los heridos", dijo Netanyahu.

Seis personas fueron asesinadas y una docena más resultaron heridas en un ataque a tiros en el barrio de Ramot, en el norte de Jerusalén, el lunes por la mañana.

"Cuando digo que estamos en una guerra intensa en varios frentes, naturalmente tenemos éxitos tremendos contra regímenes y organizaciones terroristas. Pero la guerra continúa, también en la Franja de Gaza, donde destruiremos a Hamás como hemos prometido y liberaremos a nuestros rehenes -a todos nuestros rehenes- y desgraciadamente también aquí, en Jerusalén", agregó Netanyahu.

"En Judea y Samaria (Ribera Occidental), actuamos con una fuerza muy grande. El Shin Bet, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y también la Policía de Israel desbarataron cientos de ataques terroristas este año, pero no esta mañana, lamentablemente", manifestó el primer ministro.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad del país llegarán a todos los que ayudaron o enviaron a los terroristas y tomarán "medidas aún más duras", advirtió.

"Estos asesinatos, estos atentados, en todos los sectores, no nos debilitan", dijo Netanyahu. "Sólo aumentan nuestra determinación de completar las misiones que asumimos en todas partes, también en Gaza y también en Judea y Samaria", añadió.

Israel, señaló, estaba "luchando contra el terrorismo-el régimen de terror de los hutés, Irán que los respalda a todos, en Gaza, en Líbano, con Hezbolá, en todos los sectores. No retrocedemos y retrocederemos. Intensificaremos nuestras acciones y alcanzaremos todos nuestros objetivos".

El ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, cuyo ministerio supervisa la Policía de Israel, instó a todos los civiles a solicitar licencias de armas de fuego, hablando al lado del primer ministro en el lugar del atentado.

"Aquí hubo un acto de heroísmo, por parte de un soldado de la Brigada Hasmonea, un judío ortodoxo, y de dos ortodoxos que recibieron armas como parte de la reforma armamentística", sostuvoi. "Las armas salvan vidas, debemos recordarlo. Hago un llamamiento a los ciudadanos de Israel: vayan a armarse".

Ben-Gvir dio el pésame a las familias de los asesinados y rezó por la recuperación de los heridos, al tiempo que instó a tomar medidas más duras contra los terroristas palestinos y sus familiares.

La única solución, dijo, era "deportar a las familias de los terroristas, junto con mano dura en las prisiones, junto con todas las acciones que están llevando a cabo el Shin Bet, las FDI, la Policía de Israel y el Servicio de Prisiones de Israel".

El presidente israelí Isaac Herzog dijo el lunes que había sido "una mañana dolorosa y difícil".

"Civiles inocentes, mujeres, hombres y niños fueron brutalmente asesinados y heridos a sangre fría en un autobús en Jerusalén por terroristas viles y malvados", expresó. "Este espeluznante atentado nos recuerda una vez más que estamos luchando contra el mal absoluto. El mundo debe entender a qué nos enfrentamos y que el terror nunca nos vencerá", agregó.

El ministro de Defensa Israel Katz lamentó el "despreciable asesinato de seis civiles inocentes a manos de malhechores en el ataque terrorista de esta mañana".

"Este despreciable ataque tendrá las consecuencias más duras y de mayor alcance. Perseguiremos el terrorismo en todas partes", afirmó.

"Del mismo modo que derrotamos al terrorismo palestino en el bastión terrorista de Yenín y en los campos de terror del norte de Samaria, pronto actuaremos en otros campos de terror", prometió el ministro de Defensa israelí.

El ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, que también supervisa los asuntos civiles en Judea y Samaria como segundo ministro del Ministerio de Defensa, también instó a dar una respuesta contundente al ataque.

"El Estado de Israel no puede aceptar una Autoridad Palestina que cría y educa a sus hijos para asesinar judíos", escribió Smotrich en X, añadiendo que las aldeas de los terroristas "deberían parecerse a Rafah y Beit Hanoun", en Gaza.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, en una rueda de prensa con su homólogo húngaro en Budapest el lunes por la tarde, dijo que la comunidad internacional "debe tomar ahora una decisión clara" en la guerra.

"¿Están del lado de Israel? ¿O están del lado de los yihadistas?", manifestó el alto diplomático, declarando que el Estado judío libra una "guerra contra el terrorismo islamista radical" y rechaza un Estado palestino.

"Los terroristas de esta mañana procedían de territorios de la Autoridad Palestina", señaló Sa'ar en la rueda de prensa de Budapest, y añadió: "El establecimiento de un Estado terrorista de este tipo tendría un único objetivo: la eliminación del Estado de Israel".

El legislador del Partido Otzma Yehudit Yitzhak Kroizer dijo a JNS el lunes que "el asesinato de judíos por terroristas islámicos no es una respuesta local a Gaza, ni al asentamiento en Judea y Samaria. Tiene sus raíces en una ideología que ha existido durante siglos y continúa hasta nuestros días".

"Israel debe continuar una lucha sin concesiones contra este enemigo en Gaza, en Judea y Samaria, y dentro de las fronteras del propio Estado. Sólo a través de una derrota decisiva del enemigo romperemos su creencia de que pueden vencernos", indicó el miembro de la Knesset.

"Nuestra respuesta debe ser la conquista, la colonización y el fortalecimiento de la presencia judía en toda nuestra tierra, permitiendo al mismo tiempo que quienes deseen trasladarse puedan hacerlo", añadió el legislador.

La organización terrorista Hamás emitió un comunicado elogiando la "heroica operación" llevada a cabo por "dos combatientes de la resistencia palestina", calificando el ataque de "respuesta natural a los crímenes de la ocupación".

La declaración llamaba a los palestinos de toda Judea y Samaria a "intensificar la confrontación con la ocupación y sus colonos".

El jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, ordenó reforzar las tropas en Judea y Samaria tras el atentado, incluso para rodear las zonas de donde procedían los terroristas, además de continuar las operaciones militares contra Hamás en la Franja de Gaza.

"Debido al desarrollo de los acontecimientos operativos en los distintos escenarios", el jefe de las FDI decidió detener una evaluación de la situación del personal el lunes por la mañana, así como aplazar una ceremonia militar que iba a tener lugar el lunes por la noche, según el comunicado.

La decisión se adoptó tras una reunión de evaluación con altos mandos, entre ellos el jefe adjunto del Estado Mayor, el mayor general Tamir Yadai, el comandante del Comando Central, el general de división Avi Bluth, el jefe de la Dirección de Operaciones, el mayor general Itzik Cohen, y el jefe de la Dirección de Inteligencia, el mayor general Shlomi Binder.

El director de la agencia de la ONU para los palestinos afirma que las donaciones árabes han descendido un 90% desde el año pasado

Las contribuciones de los países árabes a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) han descendido un 90% en 2025 respecto a 2024, según Philippe Lazzairini, comisionado general del organismo.



"Este año, las contribuciones financieras de la región ascienden a solo el 3% de todas las contribuciones recibidas por la agencia", dijo Lazzairini en una reunión del Consejo de la Liga de Estados Árabes este jueves en El Cairo, Egipto.



En 2018, los donantes árabes aportaron alrededor del 25% de la financiación de la agencia de la ONU.



"Estoy convencido de que este no es el mensaje que la región quiere transmitir" a quienes el organismo mundial considera refugiados, expresó Lazzarini. "Las palabras de solidaridad deben traducirse en una financiación equivalente para marcar una diferencia tangible", agregó.

