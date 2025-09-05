Tres ONG palestinas sancionadas por colaborar con la Corte Penal Internacional contra Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 5 de septiembre, 2025

El Departamento de Estado sancionó a tres ONG palestinas por colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI), anunció este jueves el secretario de Estado Marco Rubio.

Las tres organizaciones -Al Haq, Al Mezan Center for Human Rights y el Palestinian Centre for Human Rights- han "participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel", según el Departamento.

"Esta Administración ha sido clara: Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por tanto, no están sujetos a la autoridad de la CPI", declaró Rubio. "Nos oponemos a la agenda politizada de la CPI, a su extralimitación y a su desprecio por la soberanía de Estados Unidos y la de nuestros aliados", agregó.

El instituto de investigación con sede en Jerusalén NGO Monitor aplaudió las sanciones, afirmando que los tres grupos tienen vínculos con la organización terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina.

"Durante muchos años, estas organizaciones han estado muy implicadas en la guerra legal, no solo contra Israel, sino también contra los intereses de seguridad de Estados Unidos", escribió NGO Monitor. "Estos grupos también han emitido numerosas declaraciones preocupantes relacionadas con la violencia y el antisemitismo", añadió.

"La acción de Estados Unidos sienta un precedente importante para otros gobiernos europeos que siguen proporcionando a estas organizaciones grandes sumas de fondos de los contribuyentes para sus actividades destructivas", declaró la organización.

Un grupo de ayuda a Gaza halla vivo a un niño que un excontratista dijo que murió en un ataque de fuerzas israelíes

Un niño gazatí que Tony Aguilar, antiguo contratista de UG Solutions, afirmó que había sido asesinado por tropas israelíes, ha sido encontrado sano y salvo, según la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), financiada por el Gobierno de Estados Unidos.



Aguilar declaró que soldados israelíes mataron a un niño, al que identificó como "Amir", en un "muro de balas" el 28 de mayo en un lugar de distribución de la fundación. The Daily Wire informó el jueves que el niño -cuyo nombre es Abdul Rahim Muhammad Hamden, y que se hace llamar Aboud- se encuentra bien.



El medio publicó imágenes de video del niño, que se encuentra "en un lugar seguro y no revelado después de que un contratista estadounidense difundiera una falsa historia sobre su muerte".



"Tras entrevistas con miembros de la familia y semanas de trabajo detectivesco, el niño, que en realidad responde al nombre de Abood, fue encontrado viviendo con su madre biológica después de que abandonara abruptamente la casa de su madrastra en julio", según The Daily Wire. "La identidad del niño fue confirmada a través de la biometría, y permaneció en posesión de la camiseta que llevaba en el video viral de Aguilar", agregó.

© JNS